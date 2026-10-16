Израелска Амбасада у Загребу: Шокирани смо

Аутор:АТВ редакција
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Изреаелска Амбасада у Хрватској саопштила је да је дубоко шокирана тешким антисемитским инцидентом у Сплиту гдје су Торцидаши, навијачи сплитског Фудбалског клуба Хајдук, скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!"
"Дубоко смо шокирани тешким антисемитским инцидентом који се јуче догодио у Сплиту и најоштрије га осуђујемо. Такве инциденте морају недвосмислено и одлучно осудити сва надлежна тијела на свим нивоима" навели су из Амбасаде.
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Изразили су захвалност Влади Хрватске и посебној савјетници премијера за питања Холокауста Сари Лустиг на брзој реакцији и јасној осуди овог догађаја.
"Увјерени смо да ће надлежна тијела дјеловати брзо и одлучно по овом питању", навели су из изарелске Амбасаде, преноси хрватски портал Индекс.
Торцидаши су синоћ, крећући се према стадиону Пољуду на утакмицу са холандским клубом Ајакс, скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".
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Узвикивали су и и "Ајмо, ајмо, усташе!", а касније пјевали: "Високе пећи, потпаљујем ја, три реда кокса, четири Жидова. Жидов се дере - ааа!".
(Срна)
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