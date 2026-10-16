Logo

Израелска Амбасада у Загребу: Шокирани смо

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 09:52

Коментари:

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Изреаелска Амбасада у Хрватској саопштила је да је дубоко шокирана тешким антисемитским инцидентом у Сплиту гдје су Торцидаши, навијачи сплитског Фудбалског клуба Хајдук, скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!"

"Дубоко смо шокирани тешким антисемитским инцидентом који се јуче догодио у Сплиту и најоштрије га осуђујемо. Такве инциденте морају недвосмислено и одлучно осудити сва надлежна тијела на свим нивоима" навели су из Амбасаде.

Дмитриј Медведев-12032026

Свијет

Медведев: Зеленски ујео руку која га храни

Изразили су захвалност Влади Хрватске и посебној савјетници премијера за питања Холокауста Сари Лустиг на брзој реакцији и јасној осуди овог догађаја.

"Увјерени смо да ће надлежна тијела дјеловати брзо и одлучно по овом питању", навели су из изарелске Амбасаде, преноси хрватски портал Индекс.

Торцидаши су синоћ, крећући се према стадиону Пољуду на утакмицу са холандским клубом Ајакс, скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".

илу-болница-21052026

Србија

Врела ракија из казана се пролила по Јовану: Преминуо након два мјесеца борбе за живот

Узвикивали су и и "Ајмо, ајмо, усташе!", а касније пјевали: "Високе пећи, потпаљујем ја, три реда кокса, четири Жидова. Жидов се дере - ааа!".

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Израел

Сплит

Загреб

Хајдук Сплит

Коментари (0)

Прочитајте више

Милош Чупић, хапшење 2024. године

Хроника

Милош Чупић ухапшен због премлаћивања мушкарца у Котор Варошу

2 ч

1
doktor ljekar uniforma medicina

Регион

Паника завладала Хрватском: Опасни вирус коси све пред собом

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У саобраћајној несрећи једна особа погинула, двије повријеђене

3 ч

0
Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

Свијет

Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

4 ч

1

Више из рубрике

doktor ljekar uniforma medicina

Регион

Паника завладала Хрватском: Опасни вирус коси све пред собом

3 ч

0
Граница

Регион

Држављанин БиХ покушао да пређе границу са 50.000 евра у готовини

5 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Дијете испало из аутомобила јер није било у сједалици: Против мајке се покреће поступак

22 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Црна Гора: Тужилаштво затражило трајно одузимање имовине стечене криминалном аквитношћу

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима