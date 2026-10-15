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Дијете испало из аутомобила јер није било у сједалици: Против мајке се покреће поступак

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15.10.2026 14:41

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Дијете је јуче у Поречу отворило врата аутомобила током вожње и испало на цесту, те је лакше повријеђено. Полиција против његове 23-годишње мајке покреће прекршајни поступак.

Несрећа се догодила око 19.35 сати у Цреској улици. Мајка је возила аутомобил пулских регистрација према насељу Вранићи. Када је дошла до кружног тока, дијете је отворило врата и испало из аутомобила.

Дијете није било у сигурносној сједалици нити је било правилно осигурано.

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Полиција покреће поступак против мајке

Полиција наводи да мајка није предузела потребне мјере како дијете не би отворило врата током вожње. Због тога против ње покреће прекршајни поступак.

Санкција јој слиједи и зато што дијете није превозила правилно везано у одговарајућој сигурносној сједалици или на постољу.

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Тагови :

Пореч

Хрватска

повријеђено дијете

Ауто-сједалица

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