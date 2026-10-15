Дијете испало из аутомобила јер није било у сједалици: Против мајке се покреће поступак

Аутор:АТВ редакција
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Дијете је јуче у Поречу отворило врата аутомобила током вожње и испало на цесту, те је лакше повријеђено. Полиција против његове 23-годишње мајке покреће прекршајни поступак.
Несрећа се догодила око 19.35 сати у Цреској улици. Мајка је возила аутомобил пулских регистрација према насељу Вранићи. Када је дошла до кружног тока, дијете је отворило врата и испало из аутомобила.
Дијете није било у сигурносној сједалици нити је било правилно осигурано.
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Полиција наводи да мајка није предузела потребне мјере како дијете не би отворило врата током вожње. Због тога против ње покреће прекршајни поступак.
Санкција јој слиједи и зато што дијете није превозила правилно везано у одговарајућој сигурносној сједалици или на постољу.
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