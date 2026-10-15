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Хотел евакуисан због интензивног мириса: Више особа затражило љекарску помоћ

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15.10.2026 11:04

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Апартман хотел соба просторија
Фото: Vecislavas Popa/Pexels

Хотел у Поречу евакуисан је јуче око 11 сати након што је почео да се шири интензиван мирис, извјестио је Глас Истре.

Љекарску помоћ затражила је 21 особа, а истрагом је утврђено да је дошло до хемијске реакције приликом допуњавања резервоара са базенским хемикалијама.

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Истарски медиј "Истарски" незванично је сазнао да је ријеч о недавно реновираном Валамаровом комплексу Пицал Ресорт.

Полиција је, заједно са осталим хитним службама, обезбиједила подручје. Након што су припадници Јавне ватрогасне јединице Пореч измјерили квалитет ваздуха, процјенили су да је хотел безбједан за коришћење.

Изузетак су просторије у којима се налазе резервоари са хемикалијама, као и машинска просторија базена. Те просторије обезбјеђују полицајци и ватрогасци.

Увиђај на тој локацији биће настављен када концентрација хлора у ваздуху падне на безбједан ниво.

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Полиција наставља да утврђује све околности овог догађаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хотел

Пореч

евакуација

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