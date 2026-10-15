ФЗО Српске: Услуге менталног здравља доступне без упутнице

Аутор:АТВ редакција
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Услуге заштите и унапређења менталног здравља на примарном нивоу (при домовима здравља) осигураницима у Републици Српској од сада су доступне без упутнице, навели су из ФЗО Републике Српске.
"Поједностављење ове процедуре додатно скраћује пут до стручне помоћи у тренуцима када су брза реакција и подршка кључни за пацијенте, а растерећују се и породични љекари и смањују гужве у амбулантама породичне медицине. Ово је омогућено захваљујући измјенама Правилника о поступку остваривања права на здравствену заштиту у Републици Српској, којим је, између осталог прецизирано и важење упутница по нивоима здравствене заштите", навели су у саопштењу.
Истичу да се одласком на ове прегледе без претходне упутнице породичног доктора смањује и стигматизација, спречава погоршање менталног стања и омогућава правовремено започињање са терапијом, што директно води ка бољим исходима лијечења.
"Осим ове новине, продужен је рок важења упутница на примарном нивоу ( домови здравља) као што су, примјера ради, услуге радиолошке дијагностике – РТГ снимање, лабораторијска дијагностика, мамографија или ултразвук који се ради у домовима здравља са 30 на 90 дана. Међутим, уколико је упутница за услуге радиолошке дијагностике издата за секундарни или терцијарни ниво (болнице и УКЦ РС) важи 180 дана", навели су из Фонда.
Осим тога, додају, овим измјенама Правилника дефинисано је да 24 часа важи упутница за болничко лијечење-хитни пријем, интерна болничка упутница, упутница за болнички смјештај као и међуболничка упутница за болничко лијечење.
"Упутница за болничко лијечење, уколико није ријеч о хитном пријему (елективни пријем), важи 30 дана, док упутнице за конзилијум и хемиотерапију важе 90 дана", додаје се у саопштењу.
Подсјећају да када је ријеч о специјалистичкој-консултативној здравственој заштити, упутница за специјалисту и даље важи 180 дана. Ове услуге осигураницима се пружају у болницама, у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, као и у приватним здравственим установама које имају уговор са Фондом здравственог осигурања РС. Ријеч је о укупно 11 специјалистичких области, као што су: интерна медицина, кардиологија, неурологија, урологија, ортопедија, офталмологија и друге. Исто толико важи и упутница за медицинску рехабилитацију.
И даље остаје на снази могућност да упутница за дијализни третман важи 12 мјесеци, што омогућава ефикасније пружање ове услуге, али и поједностављује процедуру остваривања овог права.
Када је ријеч о упутницама за услуге радиолошке дијагностике – магнетна резонанца (МР) и компјутеризована томографија (КТ), оне и даље важе 180 дана. Напомињемо да се упутнице за МР и КТ издају у електронском облику, а осигураник са собом носи потврду са информацијом о датуму и времену прегледа, као и називом здравствене установе у којој је преглед заказан, ради подсјећања на термин. Намјера Фонда је да у наредном периоду у потпуности избаци папирне упутнице из употребе и да се са електронском здравственом картицом остварују права, као што је случај са електронским упутницама за лијекове на рецепт, али и МР и КТ.
Циљ је да се потпуном дигијализацијом здравственог система олакша пут остваривања права, а за сва питања у вези са остваривањем права из здравственог осигурања осигураници могу да позову и бесплатни инфо број 0800 5 08 08. Провјерена информација штити право осигураних лица и зато је важно да осигураници користе све успостављене алате информисања у циљу ефикасније здравствене заштите.
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