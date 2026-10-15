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Данашња прогноза ће обрадовати многе: Ево како вријеме нас очекује

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15.10.2026 08:51

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Јесен, опада лишће.
Фото: Pexels/ K

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано и топлије вријеме, уз малу до умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Како је саопштено је из РХМЗ-а, дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, а у Херцеговини појачана до јака бура, која ће током дана слабити.

Дневна температура ваздуха од 16 до 22, а у вишим пред‌јелима од 12 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је умјерено до претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност.

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Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус једна, Шипово нула, Фоча, Рудо, Дринић, Рибник, Хан Пијесак, Зеница и Сански Мост два, Вишеград, Мркоњић Град, Сребреница, Сарајево и Тузла три, Бањалука, Добој, Приједор и Нови Град четири, Бијељина, Калиновик, Кнежево, Србац и Чемерно пет, Зворник шест, Билећа и Гацко осам, Мраковица 10, Требиње 11 и Мостар 15 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Вријеме

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топло вријеме

РХМЗ

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