Данашња прогноза ће обрадовати многе: Ево како вријеме нас очекује

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано и топлије вријеме, уз малу до умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Како је саопштено је из РХМЗ-а, дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, а у Херцеговини појачана до јака бура, која ће током дана слабити.
Дневна температура ваздуха од 16 до 22, а у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је умјерено до претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност.
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Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус једна, Шипово нула, Фоча, Рудо, Дринић, Рибник, Хан Пијесак, Зеница и Сански Мост два, Вишеград, Мркоњић Град, Сребреница, Сарајево и Тузла три, Бањалука, Добој, Приједор и Нови Град четири, Бијељина, Калиновик, Кнежево, Србац и Чемерно пет, Зворник шест, Билећа и Гацко осам, Мраковица 10, Требиње 11 и Мостар 15 степени Целзијусових.
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