Аутор:Маријана Ивељић
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Био је истакнути ортопед, директор и вођа, колекционар, визионар, човјек међу људима. Доктор 40 година, директор Завода "Др Мирослав Зотовић" 23 године. Почасни грађанин Бањалуке, небројено пута признат као најуспјешнији менаџер у здравству, човјек којег је Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве одликовао орденом Светог Саве.
Али нема довољно добро сумиране биографије да илуструје све што је оставио иза себе. А ни ријечи које Горану Талићу одају довољну почаст за то колики је и какав је био човјек.
Отишао је човјек који није причао о добру, он га је чинио. Визионар, изврстан љекар, хуманиста, професор. Тако се пријатељи и званичници Српске опраштају од доктора Горана Талића.
"Поштована породице Талић, у овим тешким тренуцима, желим да вам у име грађана Републике Српске и у своје лично име упутим изразе најдубљег и најискренијег саучешћа", каже Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
"Памтићемо га као доброг човјека, врсног љекара и некога ко је свакодневно радио на напретку", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Српске.
"Остаће упамћен као човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске", каже српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Мала је ријеч хвала за све што си створио. Нико сличан и нико налик, тако Сњежана Новаковић Бурсаћ описује колегу доктора Талића.
"Кажу да је отишао, али то једноставно није могуће. Није могуће да нестане та огромна снага, енергија и љубав. Љубав за људе, пацијенте, слике, плоче, Врбас, Сану, Бањалуку, Слатину, грађење, уређење и опет грађење. Љубав за 'Зотовић', своју рају из Гимназије, дјецу и унуке. Е то тек не може да нестане!", каже Новаковић Бурсаћ.
Огроман и ненадокнадив губитак за здравство Републике Српске. Ентузијазам му је друго име, сматра његов колега и предсједник парламента Српске.
"Колега, др Горан Талић, остаће упамћен међу свим Бањалучанима као узоран суграђанин и комшија, али и међу бројним захвалним пацијентима из цијеле Републике Српске и окружења", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Смрт доктора Талића је ненадокнадив губитак за Републику Српску, порука је Милорада Додика.
"Отишао је човјек који је имао још штошта да да. Отишао је прерано. Нека му је вјечна слава и хвала", истакао је Додик.
Осим што је дао немјерљив допринос здравству Републике Српске, мало ко је знао да је доктор Талић гајио велику љубав према грамофонским плочама, а да је зелена тзв. "вијетнамка" била његов заштитни знак.
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