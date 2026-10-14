Тешко стање у енерго систему: ЕРС купује више струје него што производи

Аутор:Бојан Носовић
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Престанак производње у термоелектрани Угљевик скупо кошта Републику Српску. Па ипак, проблем је много дубљи, али и много шири од подножја Мајевице. Струју у Српској тренутно производи углавном само РиТЕ Гацко.
АТВ сазнаје да је Електропривреда Републике Српске за данас, 14. октобар, купила 6.049 мегават-часова електричне енергије, по просјечној цијени од 253 евра по мегават-часу.
За купљену електричну енергију тако ће бити издвојено око 1,53 милиона евра, односно приближно три милиона марака.
Истовремено, планирана производња из сопствених капацитета ЕРС-а за данас износи 4.765 мегават-часова електричне енергије.
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Према подацима до којих је дошла АТВ, Термоелектрана Гацко требало би да произведе 4.080 MWh, Хидроелектрана Вишеград 545 MWh, а Хидроелектрана Бочац 140 MWh електричне енергије.
Угљевик не производи због недостатка угља, а ХЕТ је у ремонту, а и Билећко језеро је скоро празно.
Подаци показују да је количина купљене електричне енергије већа од планиране производње из наведених сопствених капацитета.
Просјечна дневна потрошња електричне енергије у Републици Српској износи око 10.000 до 10.500 мегават-часова.
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