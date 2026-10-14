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Тешко стање у енерго систему: ЕРС купује више струје него што производи

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14.10.2026 19:37

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Далеководна мрежа.
Фото: АТВ

Престанак производње у термоелектрани Угљевик скупо кошта Републику Српску. Па ипак, проблем је много дубљи, али и много шири од подножја Мајевице. Струју у Српској тренутно производи углавном само РиТЕ Гацко.

ЕРС купује више струје него што производи из сопствених капацитета

АТВ сазнаје да је Електропривреда Републике Српске за данас, 14. октобар, купила 6.049 мегават-часова електричне енергије, по просјечној цијени од 253 евра по мегават-часу.

За купљену електричну енергију тако ће бити издвојено око 1,53 милиона евра, односно приближно три милиона марака.

Истовремено, планирана производња из сопствених капацитета ЕРС-а за данас износи 4.765 мегават-часова електричне енергије.

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Према подацима до којих је дошла АТВ, Термоелектрана Гацко требало би да произведе 4.080 MWh, Хидроелектрана Вишеград 545 MWh, а Хидроелектрана Бочац 140 MWh електричне енергије.

Угљевик не производи због недостатка угља, а ХЕТ је у ремонту, а и Билећко језеро је скоро празно.

Подаци показују да је количина купљене електричне енергије већа од планиране производње из наведених сопствених капацитета.

Просјечна дневна потрошња електричне енергије у Републици Српској износи око 10.000 до 10.500 мегават-часова.

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Тагови :

Струја

ХЕ на Дрини

ХЕТ

Електропривреда Републике Српске

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