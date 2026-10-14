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Ваздушни напади одгодили престижни турнир "Шест краљева"

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14.10.2026 20:07

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Ваздушни напади одгодили престижни турнир "Шест краљева"
Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

Престижни егзибициони тениски турнир „Шест краљева“, на којем је требало да наступе неки од најбољих тенисера свијета, међу којима су Новак Ђоковић, Карлос Алкараз и Александар Зверев, званично је одгођен због погоршане безбједносне ситуације у Саудијској Арабији.

Турнир је требало да почне 21. октобра у Ријаду, а поред поменуте тројице тенисера, учешће су најавили и Алекс де Минор, Тејлор Фриц и Лернер Тијен.

Организатори су након хитног састанка одлучили да такмичење помјере за крај године, па је нови термин одржавања турнира од 27. до 30. децембра.

Напади на аеродром и енергетска постројења

Одлука о одгађању турнира услиједила је након серије смртоносних напада у региону, који су додатно погоршали безбједносну ситуацију.

Посебну забринутост изазвао је напад на аеродром у Ријаду, у којем је, према званичним извјештајима, погинуло 13 особа, док је више од 300 људи повријеђено.

На мети ракетних напада и напада беспилотним летјелицама, које изводе јеменски Хути, нашли су се и кључни енергетски објекти у Саудијској Арабији.

Организатори турнира саопштили су да је одлука о одгађању донесена након процјене безбједносних и логистичких ризика, који би могли да угрозе сигурност тенисера, навијача и осталих учесника, али и само одржавање такмичења.

Одгођене и утакмице Кристијана Роналда

Безбједносна криза одразила се и на фудбалско првенство Саудијске Арабије, у којем су одгођене три утакмице.

Међу њима је и сусрет Ал Насра, клуба за који наступа португалска звијезда Кристијано Роналдо.

Поједине првенствене утакмице помјерене су за крај године, док је велики дерби између Ал Ахлија и Ал Насра одгођен за март наредне године.

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Тагови :

турнир Шест краљева

Саудијска Арабија

Новак Ђоковић

тенис

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