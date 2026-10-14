Монфис завршио каријеру

Аутор:АТВ редакција
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Француски тенисер Гаел Монфис више није активан играч, преноси данас лист "Екип".
Како се наводи, Међународна агенција за интегритет тениса и праћење активних играча (ИТИА) потврдила је да се Монфис сматра званично пензионисаним и да стога више нема право да се такмичи на АТП турнирима.
"Обавијестио нас је, сада се сматра пензионисаним и више му није дозвољено да учествује на турнирима", рекао је за "Екип" менаџер за комуникације ИТИА-е Адријан Басет.
Монфис (40) се званично није огласио, а уколико поново буде желио да игра, мораће претходно да прође кроз шест мјесеци тестирања ван такмичења прије него што би могао да се врати надметању.
Тенис
Монфис побиједио и престигао Ђоковића
Француски тенисер је посљедњи меч одиграо 4. септембра против Лернера Тијена у другом колу УС опена.
Он је током каријере освојио 13 титула, а најбољи пласман у каријери било му је шесто мјесто на АТП листи.
Монфис је два пута играо у полуфиналима гренд слем турнира, на Ролан Гаросу 2008. године и УС опену 2016.
Публика у Републици Српској имала је прилику да прати игру Монфиса у Бањалуци. Он је заједно са Новаком Ђоковићем наступао на Српска опену.
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