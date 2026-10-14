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Да ли је реално очекивати јединство српских странака?

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14.10.2026 19:46

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Да ли је реално очекивати јединство српских странака?
Фото: АТВ

Јединствен наступ, прије свега на бх. нивоу, али и на свим другим нивоима , тема је о којој Милорад Додик жели да разговара и с опозицијом из Републике Српске.

Како каже, СНСД је свакако незаобилазан фактор у формирању власти на нивоу БиХ, али су спремни на преговоре са опозиционарима, јер интереси Републике Српске, како каже, морају бити изнад личних сујета и зато је важно српско јединство.

„Предлажем опозицији у Републици Српској да се договоримо. Нека они одговоре, хоће или неће. Мислим да наша одговорност превазилази било какву сујету. Ми разумијемо да је ово тешко вријеме које долази“, рекао је Додик.

У СДС-у су се, очигледно, позабавили унутарстраначким проблемима, па изгледа да о овом приједлогу нису ни размишљали. Бранко Блануша данас се огласио на друштвеним мрежама. Лични, али и пораз странке признаје, али тврди и да им је циљ био 70.000 гласова и 11 народних посланика и да је, како рече, то то.

Блануша за АТВ нерадо даје изјаве. Раније нам је поручио да ће пред нашу камеру стати 4. октобра навече, али након објаве изборних резултата, није му било до тога. Синоћ је изашао на конференцију за медије и, између осталог, прокоментарисао и Додиков позив на састанак.

"До сада још нисмо разговарали о позиву господина Додика о заједничком учешћу, односно дјеловању на нивоу БиХ", рекао је Блануша.

Бранко Блануша ипак је раније саопштио неки став о заједничком наступу с СНСД-ом, и тврдио да је сагласан да све странке из Републике Српске имају јединствен наступ на нивоу БиХ. Данас је на Фејсбуку констатовао да му је највећи гријех што је причао са Додиком и упитао шта је проблем.

За Листу за правду и ред дилеме нема. Кратко поручују – нећемо ништа са СНСД-ом.

"Ми нећемо у власт са Додиком, ми не желимо власт по сваку цијену, нити желимо било какве мрвице, тако да Листа за правду и ред неће бити дио власти, ни у Сарајеву, нити у Републици Српској", каже Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред.

У Покрету Сигурна Српска још нису добили званичан позив, али како кажу, не бјеже од разговора. Није, сматрају, рационално очекивати јединство у Народној скупштини Републике Српске, али о оном на бх. нивоу би се могло причати.

"Око крупних питања га увијек има, независно од тога ко је власт, ко је опозиција. Дакле, око крупних питања никада није било и неће бити проблем“, каже Игор Радојичић, потпредсједник ПСС-а.

Позив се, како је образложено из СНСД-а, није односио само на бх. ниво, али у заједничким институцијама јединство је најпотребније. До потпуног, извјесно је, неће доћи, јер Небојша Вукановић, како је и потврдио, неће бити дио тога. Чекају се остали опозиционари.

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Тагови :

Милорад Додик

Бранко Блануша

СНСД

СДС

ПСС

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