Цијене падају па расту: Нема ништа од јефтинијег горива на пумпама

Аутор:Маријана Ивељић
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Нема ништа, чини се, од јефтинијег горива на пумпама. Пале па опет порасле. Тако изгледају цијене на тржишту нафте посљедњих дана у свијету али и код нас.
Возачи су се понадали јефтинијем точењу након договора Трампа и Путина, међутим, на пумпама опет хладан туш. Јефтиније гориво може да буде само краткорочно.
"У понедјељак смо имали одређен пад цијена и нажалост, већ у уторак и у току данашњег дана и даље је наставио са растом. Нажалост на бензинским пумпама у наредном периоду можемо очекивати раст цијена. Када смо узели касније и изанализирали бројке тог еуродизела који ће изаћи на тржиште са реалним стањем количина са којима се располаже на тржишту, нажалост вјероватно је тржиште схватило да је даље дизел у дефициту и нажалост имамо раст цијена", каже Ђорђе Савић, предсједник Групације нафте и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Свјетски лидери се јесу договорили, али се тржиште очигледно предомислило. Након бројних анализа закључак је јасан, још ништа од пада цијена. Берзе дрмају сукоби од Блиског истока, Саудијске Арабије и Ирана. И док се то не смири цијене могу да буду само веће.
"Што се тиче цијена брент је негдје око 106 долара док је WTI на 94, 95 па барелу данас. Руски дизел опет не вјерујем да ће толико утицати на цијену самог брента и WTI али мислим да је то добар почетни корак. Мимо тога Трамп је најавио и енергетско примирје између Русије и Украјине али нам то зараћене стране нису потврдиле, тако да је нека моја теза док се сви ти сукоби не ријеше или не дође до великог корака цијене ће наставити да буду високе", каже Никола Шупут, аналитичар у Друштву за управљање инвестиционим фондовима "Manegement Solutions" Бањалука.
Руско-амерички договор није довољан да цијене задржи на ниском нивоу. Потребне су велике и постојане количине дизела којих за сада по свему судећи нема, сматрају аналитичари.
"Што се тиче количина о којима говоре мислим, оне су тренутно само оквирне. Нисам сигуран да Руси могу реаговати тако брзо. Дакле, то неће довести до смањење цијена горива на пумпама у скорије вријеме", каже Иан Кели, амбасадор-сарадник на Универзитету Нортвестерн.
Када је гориво у питању, чини се да је пут од договора до стања на пумпама много дуг. Ипак, велики договори нису узалуд. Ако потрају, обећавају коју марку више у новчанику.
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