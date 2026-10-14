Стравична несрећа у БиХ: Младић (19) погинуо у судару са камионом!

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи младић из Широког Бријега погинуо је у саобраћајној несрећи у мјесту Медовићи код Груда, када је аутомобилом ударио у паркирани камион, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Западнохерцеговачког кантона.
Несрећа се догодила у 13.59 часова, када је младић управљајући аутомобилом "пежо" ударио у паркирано теретно возило "ман" са приколицом регистарских ознака Србије.
Увиђај су обавили службеници Полицијске управе Груде, уз присуство дежурног кантоналног тужиоца и судског вјештака саобраћајне струке.
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