Пронађено тијело малољетника у Лакташима, огласило се Тужилаштво

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Лакташа данас је пронађено беживотно тијело малољетника, а тужилац је наредио обдукцију, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
"На подручју Лакташа, дана 14.10.2026. године, пронађено је беживотно тијело малодобног лица. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима ПС Лакташи. Ради утврђивања тачног времена и узрока смрти тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске, а наложено је и предузимање мјера и радњи ради утврђивања свих околности догађаја", наводе из ОЈТ Бањалука.
Хроника
Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима
Подсјећамо, према незваничним информацијама ради се о дјечаку (16) који се јуче удаљио од куће, те је породица за њим покренула потрагу.
Алармирали су полицију и нестанак пријавили у ПУ Бањалука. Нажалост током потраге јутрос је пронађено дјечаково тијело.
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