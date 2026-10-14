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Незгода у Бањалуци: Ауто ударио бициклисту, Хитна на терену

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14.10.2026 15:51

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Незгода у Бањалуци: Ауто ударио бициклисту, Хитна на терену
Фото: ATV

У саобраћајној незгоди која се догодила на кружној раскрсници Алеје Светога Саве и Гундулићеве улице повријеђен је бициклиста.

Саобраћај је проходан на том дијелу, а возило Хитне помоћи је одвезло повријеђеног бициклисту.

За сада није познат степен повреда, а очекује се долазак полиције на терен.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

biciklista

Бањалука

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