Незгода у Бањалуци: Ауто ударио бициклисту, Хитна на терену

Фото: ATV

У саобраћајној незгоди која се догодила на кружној раскрсници Алеје Светога Саве и Гундулићеве улице повријеђен је бициклиста.

Саобраћај је проходан на том дијелу, а возило Хитне помоћи је одвезло повријеђеног бициклисту. За сада није познат степен повреда, а очекује се долазак полиције на терен. Свијет Овако нешто метеоролози још нису видјели! Ел Нињо оборио рекорд

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