Незгода у Бањалуци: Ауто ударио бициклисту, Хитна на терену

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се догодила на кружној раскрсници Алеје Светога Саве и Гундулићеве улице повријеђен је бициклиста.
Саобраћај је проходан на том дијелу, а возило Хитне помоћи је одвезло повријеђеног бициклисту.
За сада није познат степен повреда, а очекује се долазак полиције на терен.
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