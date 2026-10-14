Logo

Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 17:11

Коментари:

0
Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!
Фото: Envato/ Conceptual

Вриједност евра у односу на долар је данас пала на најнижи ниво у посљедњих 16 месеци, пошто су инвеститори повећали улагања у америчку валуту након података о осјетном расту инфлације у Сједињеним Америчким Државама.

Према подацима са валутне берзе Форекс, евро се у 14.30 часова продавао за 1,11251 долар, преноси Трејдинг економикс.

Годишња инфлација у Сједињеним Америчким Државама порасла је у септембру на 3,7 одсто, више него што се очекивало, што је подстакло очекивања да ће Федералне резерве задржати камате да садашњем нивоу или их додатно повећа, преноси Танјуг.

Улагања у доларску имовину, попут америчких државних обвезница, су због тога атрактивнија за улагаче пошто могу да донесу већи принос.

Инвеститори зато купују више долара, чиме расте тражња за америчком валутом и њена вриједност у односу на евро.

На евро додатно утичу очекивања да ће Европска централна банка (ЕЦБ) одложити евентуално ново повећање каматних стопа до децембра, као и забринутост да би виша инфлација и скупље задуживање могли да успоре привредни раст еврозоне.

Притисак на заједничку европску валуту појачавају и фискални проблеми високо задужених земаља, посебно Француске, преносе медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

евро

Долар

Коментари (0)

Више из рубрике

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

У порасту цијене нафте

3 ч

0
Цијене нафте у паду

Економија

Цијене нафте у паду

1 д

0
Имате ли овај новчић од два евра? Познато колико може да вриједи

Економија

Имате ли овај новчић од два евра? Познато колико може да вриједи

1 д

0
Гдје је Европа погријешила? Двије деценије лоших одлука сада долазе на наплату

Економија

Гдје је Европа погријешила? Двије деценије лоших одлука сада долазе на наплату

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

46

Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

17

45

Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

17

20

Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

17

11

Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

17

10

Центар дана, 14.10.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима