Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

Аутор:АТВ редакција
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Вриједност евра у односу на долар је данас пала на најнижи ниво у посљедњих 16 месеци, пошто су инвеститори повећали улагања у америчку валуту након података о осјетном расту инфлације у Сједињеним Америчким Државама.
Према подацима са валутне берзе Форекс, евро се у 14.30 часова продавао за 1,11251 долар, преноси Трејдинг економикс.
Годишња инфлација у Сједињеним Америчким Државама порасла је у септембру на 3,7 одсто, више него што се очекивало, што је подстакло очекивања да ће Федералне резерве задржати камате да садашњем нивоу или их додатно повећа, преноси Танјуг.
Улагања у доларску имовину, попут америчких државних обвезница, су због тога атрактивнија за улагаче пошто могу да донесу већи принос.
Инвеститори зато купују више долара, чиме расте тражња за америчком валутом и њена вриједност у односу на евро.
На евро додатно утичу очекивања да ће Европска централна банка (ЕЦБ) одложити евентуално ново повећање каматних стопа до децембра, као и забринутост да би виша инфлација и скупље задуживање могли да успоре привредни раст еврозоне.
Притисак на заједничку европску валуту појачавају и фискални проблеми високо задужених земаља, посебно Француске, преносе медији.
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