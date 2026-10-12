Гдје је Европа погријешила? Двије деценије лоших одлука сада долазе на наплату

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска аутомобилска индустрија изгубила је дио тржишта због погрешних инвестиционих приоритета.
Политика штедње води европску аутомобилску индустрију опасним путем, упозорава њемачка осигуравајућа компанија Алијанц трејд (Allianz Trade) у студији објављеној у петак.
Економисти Алијанца наводе да су произвођачи аутомобила ове године смањили инвестиције за петину, иако такав потез пријети додатним продубљивањем технолошког заостатка за кинеским конкурентима.
С друге стране, велике европске компаније у другим секторима ове године повећале су улагања за 10 одсто.
Аутори студије оштро критикују руководство европске аутомобилске индустрије, тврдећи да је сектор сам допринио проблемима јер је током протекле двије деценије новац усмјеравао на погрешне приоритете.
Алијанц је студију објавио уочи отварања Сајма аутомобила у Паризу у понедјељак. На овој значајној манифестацији европски излагачи су посљедњих година изгубили доминантан положај, а њихов удио пао је на свега 40 одсто.
Студија указује на то да су европски произвођачи предуго улагали у конвенционалну технологију мотора са унутрашњим сагоријевањем, усмјеравајући капитал на краткорочну добит и дивиденде, умјесто да су правовремено и одлучно инвестирали у електрификацију и дигитализацију, пише ДПА.
Технолошки заостатак, потрес изазван напретком кинеске индустрије и слабљење угледа европских брендова нису одвојени проблеми, наводе аутори студије, већ сви произлазе из погрешне расподјеле капитала.
"Када су произвођачи аутомобила коначно одлучили да се позабаве технологијама будућности, приступили су томе као да биљке у башти заливају превеликом количином воде", рекао је стручњак за аутомобилску индустрију у Алијанц трејду, Гијом Дежан.
"Таква расподјела капитала током протекле двије деценије сада им се враћа попут бумеранга."
Додата вриједност по продатом аутомобилу у Европи пала је за 30 до 45 одсто током посљедњих пет година, наводе аутори студије.
Истовремено, тржишни удио европских произвођача у продаји на домаћем тржишту смањен је за 10 одсто, а у Кини за седам одсто.
"Чак и мали додатни губици тржишног удјела могу имати значајне финансијске посљедице", упозорио је Мило Богертс из Алијанца.
"Ако њемачки произвођачи до 2030. године изгубе још по три процентна поена тржишног удјела у Европи и Кини, то ће угрозити око три милијарде евра додате вриједности."
Када је ријеч о пословном окружењу, неодлучност Европске уније и ублажавање одлуке о забрани мотора са унутрашњим сагоријевањем, која је првобитно била планирана за сва нова возила од 2035. године, практично подстичу произвођаче аутомобила да успоре развој и додатно заостану за азијским конкурентима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
03
22
48
22
45
22
41
22
39
Тренутно на програму