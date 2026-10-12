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Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

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12.10.2026 12:18

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Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.
Фото: Unsplash

Законска минимална сатница у Њемачкој од 1. јануара 2027. године износиће 14,60 евра, објавила је Савезна влада Њемачке.

Тренутно минимална сатница износи 13,90 евра (27 КМ), а повећање ће бити проведено у два корака. Укупно повећање од 13,88 одсто обухватиће милионе радника с најнижим примањима.

О висини минималне сатнице одлучује независна Комисија за минималну плату, у којој су заступљени послодавци, синдикати и представници академске заједнице. Комисија је приједлог повећања представила у јуну 2025. године, након чега га је влада усвојила уредбом.

Приликом одређивања износа разматрају се заштита радника, поштена конкуренција и утицај на запосленост, уз праћење раста плата договорених колективним уговорима.

Милорад Додик

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Од 2025. године у обзир се узима и референтна вриједност од 60 одсто бруто медијалне плате запослених с пуним радним временом.

Промјене ће обухватити и такозване мини-послове. Граница мјесечне зараде за ову врсту запослења порашће са 603 евра (1.179 КМ) на 633 евра (1.238 КМ) од јануара 2027. године.

Законска минимална плата у Њемачкој примјењује се од 2015. године, али постоје изузеци, међу којима су ученици на стручном оспособљавању, самостални дјелатници и волонтери, преноси Аваз.

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Тагови :

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Плата

минимална плата

Радници

економија

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