Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

Аутор:АТВ редакција
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Законска минимална сатница у Њемачкој од 1. јануара 2027. године износиће 14,60 евра, објавила је Савезна влада Њемачке.
Тренутно минимална сатница износи 13,90 евра (27 КМ), а повећање ће бити проведено у два корака. Укупно повећање од 13,88 одсто обухватиће милионе радника с најнижим примањима.
О висини минималне сатнице одлучује независна Комисија за минималну плату, у којој су заступљени послодавци, синдикати и представници академске заједнице. Комисија је приједлог повећања представила у јуну 2025. године, након чега га је влада усвојила уредбом.
Приликом одређивања износа разматрају се заштита радника, поштена конкуренција и утицај на запосленост, уз праћење раста плата договорених колективним уговорима.
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Од 2025. године у обзир се узима и референтна вриједност од 60 одсто бруто медијалне плате запослених с пуним радним временом.
Промјене ће обухватити и такозване мини-послове. Граница мјесечне зараде за ову врсту запослења порашће са 603 евра (1.179 КМ) на 633 евра (1.238 КМ) од јануара 2027. године.
Законска минимална плата у Њемачкој примјењује се од 2015. године, али постоје изузеци, међу којима су ученици на стручном оспособљавању, самостални дјелатници и волонтери, преноси Аваз.
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