Зашто је добро куповати стан пред зиму: Шта обавезно провјерити прије капаре

Аутор:АТВ редакција
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Куповина стана пред зиму омогућава да се недостаци провјере управо када су гријање, прозори и спољни зидови изложени хладноћи.
Млаки радијатори, промаја, кондензација и влажне флеке не морају увијек да значе скуп квар, али прије давања капаре треба утврдити да ли је проблем у стану, заједничким инсталацијама или цијелој згради.
Пријатна температура током једног разгледања није доказ да се стан лако загријава. Продавац може непосредно прије доласка купца да појача гријање, укључи клима-уређај или користи гријалицу. Зато је важно погледати рачуне, провјерити све просторије и разговарати са управником или комшијама, преноси портал Некретнине.рс.
У стану са централним гријањем додирните све радијаторе и провјерите да ли се равномјерно загријавају. Хладан доњи или горњи дио може указивати на ваздух у инсталацији, слаб проток, затворен вентил или наслаге, али узрок може бити и у заједничком систему зграде.
Прегледајте спојеве, вентиле и цијеви. Трагови корозије, тамне мрље, влажан под или пешкир постављен испод вентила могу открити цурење које је привремено прикривено. Питајте да ли су вертикале мијењане и да ли станари на истом спрату имају сличан проблем.
Код етажног гријања провјерите ст
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рост котла, притисак на уређају и датум посљедњег сервиса. Ако се користи гас, тражите податке о одржавању котла и димњака. Код гријања на струју утврдите да ли постоје акумулационе пећи, клима-уређаји или електрични котао и затражите рачуне из претходне зиме.
Рачун за један мјесец није довољан. Потрошња зависи од времена, навика укућана и броја особа у стану, па треба погледати неколико зимских рачуна и провјерити шта је њима обухваћено.
Током разгледања стана пред зиму промаја се најлакше примјећује уз затворен прозор. Пређите руком дуж споја крила и рама, нарочито при дну и око шарки. Обичан лист папира затворен између крила и рама не би требало лако да се извуче на мјестима на којима прозор правилно належе.
Отворите и затворите свако крило. Провјерите да ли ручица запиње, крило пада, шарке шкрипе или гуме дјелују тврдо и испуцало. Прегледајте и кутије ролетни, јер кроз лоше затворене кутије може улазити више хладног ваздуха него кроз сам прозор.
Вода на унутрашњој страни стакла може настати због високе влажности и недовољног провјетравања, али и због хладне површине прозора. Замагљење или влага између два стакла чешће указују на губитак заптивености изолационог стакла. Ниједан од тих знакова не треба аутоматски приписати само лошој столарији без провјере начина гријања и провјетравања.
Прегледајте спојеве плафона и спољних зидова, углове око прозора и простор иза великих ормара. Посебну пажњу захтијевају станови у приземљу, на посљедњем спрату и уз неогријано степениште, подрум, гаражу или таван.
Тамне тачке, надувена боја, одвајање малтера и мирис влаге могу указивати на кондензацију, продор воде или топлотни мост. Свјеже окречен само један угао није доказ да је проблем прикривен, али јесте разлог да питате када је кречено и зашто остатак просторије није обновљен.
Термална камера може показати хладније дијелове зида, али снимак није коначна дијагноза. На резултат утичу спољна температура, загријаност стана, влага и вријеме које је протекло од укључивања гријања.
Према Закону о становању и одржавању зграда, фасада, изолација и завршна обрада спољног зида припадају заједничким дијеловима зграде. Купац зато не треба да разговара само са продавцем.
Од управника треба провјерити да ли су пријављивани продори воде, да ли је планирана санација фасаде или крова, колико новца постоји у фонду за инвестиционо одржавање и да ли су већ изгласане додатне уплате станара. Будући власник може непосредно послије куповине преузети обавезу учествовања у трошку радова о којима је стамбена заједница раније одлучивала.
Ситне пукотине завршног малтера и озбиљна оштећења конструкције нису исто. Широке, дијагоналне или понављајуће пукотине треба да прегледа грађевински стручњак прије куповине.
Најкориснија куповина стана пред зиму подразумијева најмање два обиласка. Дневни термин омогућава преглед фасаде, крова, олука и количине природног свјетла, док вечерњи показује како гријање ради када температура падне.
Током другог обиласка провјерите да ли су све просторије и даље подједнако топле и да ли се на стаклима или зидовима појавила кондензација. Разговор са комшијом може открити проблеме са вертикалама, кровом или фасадом које власник појединачног стана не може сам да ријеши.
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Ако зграда посједује енергетски пасош, провјерите енергетски разред и препоручене мјере за побољшање својстава. Тај документ не замјењује преглед конкретног стана, али пружа податке о енергетским карактеристикама објекта. Правила о његовој садржини објављује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Дотрајала заптивна гума или вентил на радијатору нису исто што и фасада без изолације, продор воде са крова или проблем заједничке инсталације. Први недостаци могу се релативно једноставно поправити, док други зависе од одлуке и финансијских могућности стамбене заједнице.
Зато куповина стана пред зиму не треба да се заврши усменим обећањем да ће „све бити сређено“. Уочене недостатке треба фотографисати, провјерити трошак и, када утичу на одлуку о куповини, јасно их навести у преговорима, предуговору или условима под којима се даје капара.
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