Колико повећање могу очекивати пензионери у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Пензионери у Српској и региону већ размишљају о томе колико би повећање пензија могли да добију у 2027.
Што се тиче Српске, бар ако је судити по обећању лидера СНСД-а Милорада Додика, у 2027. слиједи повећање пензија од најмање 7%.
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"У првом тромјесечју идуће године планирамо да повећамо плате за све буџетске кориснике за 8 до 10%. Осим тога, планиран је раст пензија од најмање 7%, а борачког додатка 10%", поручио је прије десетак дана за АТВ Додик.
У овом случају, најнижа пензија ће у првом тромјесечју 2027. са 361 порасти на најмање 386 КМ, а просјечна са 724 на 775 КМ.
У Српској су ове године пензије повећане за 10%, док су пензионери у ФБиХ добили 15,2% повећања.
У Србији ће пензије бити повећане за 7,5 одсто од 1. децембра, најавили су из Републичког фонда за ПИО.
Најнижа пензија за кориснике из категорије запослених и самосталних дјелатности, која износи 31.092 динара (око 520 КМ), након повећања од 7,5% износила би приближно 33.424 динара (око 560 КМ). Дакле, за 2.332 динара (око 40 КМ) више.
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Просјечна пензија за август 2026. у Србији је износила 56.813 динара (око 950 КМ). Са повећањем од 7,5% отишла би на 61.074 динара (око 1.020 КМ) или за 70 КМ више, пише "Српскаинфо".
Што се тиче Црне Горе, а како је најавио тамошњи премијер, у 2027. пензије ће бити усклађиване 4, умјесто досадашња три пута. Тако, минимална пензија би у априлу требало да премаши 500 евра, а просјечна 600 евра.
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