Logo

Сутра је Михољдан: Дан када се отвара небо и сазнајемо каква нас чека јесен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.10.2026 09:08

Коментари:

0
Сутра је Михољдан: Дан када се отвара небо и сазнајемо каква нас чека јесен
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници сутра слави Михољдан, велики празник посвећен Преподобном Киријаку Отшелнику, светитељу који је у народу остао урезан као симбол невјероватне духовне снаге, чудотворства и непоколебљиве вјере.

Послије Михољдана, према народном вјеровању, и званично наступа права јесен. Уколико се топли и сунчани дани наставе и након овог великог празника, тај благословени период у народу се назива „михољско љето“.

Стуб хришћанства и велики исцјелитељ

Свети Киријак рођен је у Коринту крајем четвртог вијека и још за живота сматран је истинским стубом хришћанства и сликом монашких врлина. Читајући Свето писмо, веома рано се дивио устројству спасења људског рода, а неугасива жеља за духовним животом одвела га је у Јерусалим, гдје је ступио у манастир и примио прве монашке поуке.

Током живота боравио је у бројним манастирима, безрезервно посвећен хришћанској вјери и бескомпромисној борби против јереси.

Предање каже да је Киријак био изузетно крупан и снажан човјек, иако је читав вијек провео у најстрожем посту. Пред сам крај овоземаљског живота боравио је у суровој монашкој заједници Светог Харитона, гдје су монаси јели само једанпут дневно, и то тек по заласку сунца.

Монаси и народ поштовали су га као моћног исцјелитеља и великог утјешитеља свих болесних и невољних. Поживио је невјероватних 109 година, а упокојио се 557. године у пустињи, гдје је у молитви и тишини провео своју дубоку старост, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

црквени календар

Православни календар

Коментари (0)

Прочитајте више

Тренер Партизана Ђоан Пењароја

Кошарка

Пењароја пред дуел Партизана са Бечом: Од тима тражи само једно

7 мин

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Летови за Ријад преусмјерени или отказани

31 мин

0
хороскоп звијезде Мјесец

Занимљивости

Дневни хороскоп за 11. октобар: Један знак чека невјероватан обрт судбине

39 мин

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик након побједе СНСД-а: Дали смо завјет, не одустајемо од Српске

50 мин

3

Више из рубрике

Данас је Свети Харитон: Велики празник доноси духовни мир сваком дому!

Друштво

Данас је Свети Харитон: Велики празник доноси духовни мир сваком дому!

1 ч

0
Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече

Друштво

Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече

11 ч

0
Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве

Друштво

Патријарх Порфирије: Када су у цркви, вјерници су увијек у својој отаџбини

16 ч

1
Ово морате знати ако ваше дијете путује преко границе са једним пасошем

Друштво

Ово морате знати ако ваше дијете путује преко границе са једним пасошем

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Амиџић: Нови гранични прелаз Градишка више нико никада неће затворити

09

08

Сутра је Михољдан: Дан када се отвара небо и сазнајемо каква нас чека јесен

09

05

Пењароја пред дуел Партизана са Бечом: Од тима тражи само једно

08

41

Летови за Ријад преусмјерени или отказани

08

33

Дневни хороскоп за 11. октобар: Један знак чека невјероватан обрт судбине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима