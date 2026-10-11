Сутра је Михољдан: Дан када се отвара небо и сазнајемо каква нас чека јесен

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници сутра слави Михољдан, велики празник посвећен Преподобном Киријаку Отшелнику, светитељу који је у народу остао урезан као симбол невјероватне духовне снаге, чудотворства и непоколебљиве вјере.
Послије Михољдана, према народном вјеровању, и званично наступа права јесен. Уколико се топли и сунчани дани наставе и након овог великог празника, тај благословени период у народу се назива „михољско љето“.
Свети Киријак рођен је у Коринту крајем четвртог вијека и још за живота сматран је истинским стубом хришћанства и сликом монашких врлина. Читајући Свето писмо, веома рано се дивио устројству спасења људског рода, а неугасива жеља за духовним животом одвела га је у Јерусалим, гдје је ступио у манастир и примио прве монашке поуке.
Током живота боравио је у бројним манастирима, безрезервно посвећен хришћанској вјери и бескомпромисној борби против јереси.
Предање каже да је Киријак био изузетно крупан и снажан човјек, иако је читав вијек провео у најстрожем посту. Пред сам крај овоземаљског живота боравио је у суровој монашкој заједници Светог Харитона, гдје су монаси јели само једанпут дневно, и то тек по заласку сунца.
Монаси и народ поштовали су га као моћног исцјелитеља и великог утјешитеља свих болесних и невољних. Поживио је невјероватних 109 година, а упокојио се 557. године у пустињи, гдје је у молитви и тишини провео своју дубоку старост, преноси Срна.
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