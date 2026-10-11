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Пењароја пред дуел Партизана са Бечом: Од тима тражи само једно

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11.10.2026 09:05

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Тренер Партизана Ђоан Пењароја
Фото: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Тренер Партизана Ђоан Пењароја изјавио је да ће његова екипа морати да пружи веома добру партију како би дошла до побједе над Бечом у предстојећој утакмици АБА лиге.

„Очекује нас друга утакмица у АБА лиги, прије врло важног дуплог кола у Евролиги сљедеће недјеље. Што се тиче екипе Беча, они су добро играли претходне двије утакмице. Били су добри у првом мечу АБА лиге против Клужа, као и у дуелу европског такмичења гдје су изгубили са само једним поеном разлике од Нансија у Француској. Ради се о квалитетној екипи са много страних играча и ми ћемо морати да одиграмо веома добро“, навео је Пењароја, а пренио сајт клуба.

Кошаркаши Партизана ће у недјељу од 20 часова, у београдској хали „Александар Николић“, дочекати Беч у утакмици трећег кола групе А прве фазе регионалне АБА лиге.

Пошто су сви мечеви првог кола АБА лиге били одложени због захтјева судија за већим примањима, оба клуба су одиграла само по једну утакмицу у том регионалном такмичењу ове сезоне — Партизан је савладао Мегу 83:59, док је Беч изгубио од Клужа 84:95.

Након Реала слиједи нови испит

Црно-бijели су након утакмице са Мегом одиграли меч четвртог кола Евролиге, у ком су изгубили од Реал Мадрида 76:86 и тако претрпјели свој први пораз у том такмичењу ове сезоне, док је Беч у утакмици ФИБА Еврокупа изгубио од Нансија 65:66.

Кошаркаш Партизана Аријан Лакић поручио је да он и његови саиграчи не смију да потцијене екипу Беча, као и да од свог тима жели да у предстојећем дуелу покаже максималну концентрацију и заједништво.

„Потребно је да се одморимо и фокусирамо за ову утакмицу у недјељу и да схватимо Беч озбиљно. Послије овако тешког гостовања против Реала у Евролиги, не треба да падамо и морамо остати фокусирани, јер они лако могу да искористе све наше грешке, а то не смијемо да дозволимо. Морамо да се држимо заједно као и увијек што радимо“, казао је Лакић.

Лакић је навео и да ће подршка навијача Партизана много значити његовој екипи, посебно због тога што присталице црно-бијелих нису могле да присуствују мечу против Меге због казне коју је АБА лига одредила Партизану још прошле сезоне.

Утакмици између Партизана и Беча ће, због мањег капацитета хале „Александар Николић“ у односу на Београдску арену, моћи да присуствују само власиници сезонских карата, преноси Политика,

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Тагови :

Ђоан Пењароја

КК Партизан

АБА лига

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