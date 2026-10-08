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Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено

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08.10.2026 16:28

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Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено
Фото: Unsplash

Необична и веома непријатна ситуација догодила се пред утакмицу ФИБА Европа купа између Есенлер Ерокспора и Генцеа.

Азербејџански тим је у Истанбул стигао на гостовање, али је пред сам меч доживио инцидент у хотелу који је оставио посљедице на петорицу играча.

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Тренер Милан Кнежевић је послије утакмице рекао да је пет његових кошаркаша повријеђено када је лифт у хотелу пропао са висине од око три спрата. Српски стручњак је због тога критковао ФИБА, која након свега што се десило није хтјела да одложи утакмицу.

"Нисам изненађен вечерашњим коначним резултатом против Ерокспора, с обзиром на то да је пет наших играча повријеђено при паду лифта у хотелу у којем смо одсјели - истом оном јефтином хотелу који нам је осигурао Ерокспор. Моји су момци били у лифту који је пропао с висине од три спрата и права је срећа што нису задобили повреде које би им угрозиле каријере", рекао је овај српски стручњак.

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Генце је потом од ФИБА тражио да се утакмица помјери због ситуације у којој се екипа нашла, али је захтјев одбијен. Кнежевић је због тога у објави на друштвеним мрежама посебно прозвао европску кошаркашку организацију.

"Ах, и хвала ФИБА што је игнорисала наш захтјев за одлагањем утакмице у ситуацији кад нам је недостајало играча. Стварно сте сјајни", поручио је.

Утакмица је на крају одиграна, а Генце је доживио тежак пораз од Ерокспора резултатом 92:63. Турски клуб је већ на полувремену имао 15 поена предности, пошто је на велики одмор отишао са 45:30, а у наставку је разлика само расла.

Генце је у Истанбулу имао 12 пријављених играча, али је на паркет изашло њих 10.

За Генце је тако европска сезона почела поразом, али је резултат утакмице остао у сенци догађаја који се догодио пре изласка екипа на терен.

(Спортињо)

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Тагови :

кошарка

Лифт

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