Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Необична и веома непријатна ситуација догодила се пред утакмицу ФИБА Европа купа између Есенлер Ерокспора и Генцеа.
Азербејџански тим је у Истанбул стигао на гостовање, али је пред сам меч доживио инцидент у хотелу који је оставио посљедице на петорицу играча.
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Тренер Милан Кнежевић је послије утакмице рекао да је пет његових кошаркаша повријеђено када је лифт у хотелу пропао са висине од око три спрата. Српски стручњак је због тога критковао ФИБА, која након свега што се десило није хтјела да одложи утакмицу.
"Нисам изненађен вечерашњим коначним резултатом против Ерокспора, с обзиром на то да је пет наших играча повријеђено при паду лифта у хотелу у којем смо одсјели - истом оном јефтином хотелу који нам је осигурао Ерокспор. Моји су момци били у лифту који је пропао с висине од три спрата и права је срећа што нису задобили повреде које би им угрозиле каријере", рекао је овај српски стручњак.
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Генце је потом од ФИБА тражио да се утакмица помјери због ситуације у којој се екипа нашла, али је захтјев одбијен. Кнежевић је због тога у објави на друштвеним мрежама посебно прозвао европску кошаркашку организацију.
"Ах, и хвала ФИБА што је игнорисала наш захтјев за одлагањем утакмице у ситуацији кад нам је недостајало играча. Стварно сте сјајни", поручио је.
Утакмица је на крају одиграна, а Генце је доживио тежак пораз од Ерокспора резултатом 92:63. Турски клуб је већ на полувремену имао 15 поена предности, пошто је на велики одмор отишао са 45:30, а у наставку је разлика само расла.
Генце је у Истанбулу имао 12 пријављених играча, али је на паркет изашло њих 10.
За Генце је тако европска сезона почела поразом, али је резултат утакмице остао у сенци догађаја који се догодио пре изласка екипа на терен.
Dün FIBA Europe Cup'ta Esenler Erokspor'a 92-63 mağlup olan Azerbaycan ekibi Gence BC'nin Başantrenörü Martin Milan Knezevic, maçın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Bu akşam Erokspor karşısında alınan sonuca hiç şaşırmadım; zira dün gece takımın konakladığı otelde (ki bu, bizzat Erokspor'un bizim için ayarladığı o ucuz oteldi) bir asansörün düşmesi sonucu 5 oyuncumuz sakatlandı.
Oyuncularım 3 kat aşağı düştü; hayatlarını karartacak türden ağır yaralar almadıkları için şanslılar...
...ve buna rağmen 3. çeyrek sonunda farkı 10 sayıya kadar indirmeyi başardık.
Ha, bir de çok sayıda oyuncumuzun eksik olması nedeniyle yaptığımız maç erteleme talebini görmezden gelen FIBA'ya teşekkürler. Harikasınız 👍🏼👍🏼"— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 8, 2026
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