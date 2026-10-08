Нуде плату 2.000 евра, а једини услов је добар нос

Аутор:АТВ редакција
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За љубитеље путовања, природе и необичних послова у Финској се отворила несвакидашња прилика. Туристичка организација Visit Turku Archipelago тражи особу која ће неколико дана обилазити архипелаг Турку и истраживати његове мирисе - од морског ваздуха и борових шума до сауна и свјеже печеног хлеба.
Организатори вјерују да је архипелаг Турку дестинација која најбоље мирише на свијету. Међутим, како кажу, сопствени нос није довољно непристрасан да би то могао да потврди, па су одлучили да запосле некога ко ће то процијенити умјесто њих. И није ријеч само о маркетиншкој идеји. Посао је стваран, постоји уговор о раду и обезбијеђена је плата, а од кандидата се, сликовито речено, тражи само – добар нос.
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Ангажман ће трајати од пет до седам дана током маја или јуна 2027. године, а тачне датуме организатори ће договорити са изабраним кандидатом. За цијели посао предвиђена је накнада од 2.000 евра бруто, уз законску накнаду за годишњи одмор. Трошкове путовања и смјештаја током ангажмана у потпуности покрива послодавац. Са изабраном особом биће закључен уговор о раду на одређено вријеме са компанијом Visit Turku Archipelago Oy.
Изабрани кандидат добиће титулу званичног "Носа“ архипелага Турку. Његов задатак биће да обилази острва и процјењује њихове карактеристичне мирисе.
Од морског ваздуха и мириса борове шуме до сауна и тек печеног хљеба, кандидат ће морати да опише и анализира оно што осјети тако да и другим људима дочара тај доживљај.
Притом неће бити довољно само мирисати. Изабрана особа мораће сама да фотографише и снима видео-записе, а Visit Turku Archipelago користиће тај садржај на друштвеним мрежама и другим комуникационим каналима.
На крају ангажмана кандидат ће морати да поднесе и извјештај о својим налазима.
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За ову позицију није потребно образовање из области парфема нити претходно искуство у тој индустрији. Организатори траже особу која добро опажа мирисе, умије да их убједљиво опише и довољно је опуштена да све то представи пред камером.
"Не треба вам диплома школе за парфеме. Треба вам нос за добре ствари у животу, храброст да га гурнете тамо гдје други нису и самопоуздање да о томе говорите пред камером“, поручују организатори.
Кажу и да је пожељно да кандидат није алергичан на сауну. За пријаву је потребно имати најмање 18 година, законско право на рад у Финској у тренутку пријаве и током ангажмана, сопствену опрему за снимање видеа и фотографија, попут паметног телефона, као и бити доступан током цијелог предвиђеног периода рада.
Кандидати неће пролазити интервју. Visit Turku Archipelago изабраће "Носа“ на основу пријаве и видео-снимка.
Приликом избора оцјењиваће се колико убједљиво кандидат користи чуло мириса и колико живописно описује оно што осјети, како се сналази пред камером, какву присутност има на друштвеним мрежама и какав укупан утисак остави на жири.
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Заинтересовани најприје треба да објаве кратак видео на Инстаграму или ТикТоку. У њему морају да се представе као кандидати за посао "Носа“, да изаберу предмет по сопственом избору, помиришу га и опишу шта су осјетили.
Организатори желе да виде и саму технику мирисања, јер и она улази у оцјењивање. Видео треба објавити на јавном профилу, означити @saaristo_finland и додати ознаку #SaaristoNoseJob.
Након тога потребно је попунити пријавни образац и у њега додати линк ка видео-снимку. Пријава се сматра потпуном само ако садржи и видео и попуњен образац.
Рок за пријаву је 25. октобар 2026. године у 23.59 по финском времену (УТЦ+2).
Након истека рока организатори ће прегледати све пријаве. Сви кандидати требало би да мејлом добију одговор најкасније до 10. новембра, без обзира на то да ли су одабрани или не.
Уз главног кандидата биће изабрано и неколико резервних особа које би могле да ускоче уколико првопласирани кандидат не буде могао да прихвати посао. Име изабраног "Носа“ биће објављено 17. новембра.
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Услови и накнада унапред су одређени и о њима нема преговора. Сви кандидати добијају исту понуду, а закасниле и непотпуне пријаве неће бити разматране.
За оне који испуњавају услове, конкурс тако нуди ријетку прилику да неколико дана истражују финска острва, своје утиске претворе у садржај за друштвене мреже и за то добију 2.000 евра бруто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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