Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Аутор:АТВ редакција
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Испред дописништва Радиотелевизије Херцег-Босне у Кисељаку данас је поновно пронађена ручна бомба.
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Како је саопштено из РТВХБ, бомба је пронађена нешто прије 16 часова.
Полиција је на терену.
Ponovno pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne u Kiseljaku https://t.co/Zd7QuUbIe4— RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) October 8, 2026
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