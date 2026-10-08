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Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

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08.10.2026 17:42

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Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне
Фото: АТВ БЛ

Испред дописништва Радиотелевизије Херцег-Босне у Кисељаку данас је поновно пронађена ручна бомба.

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Како је саопштено из РТВХБ, бомба је пронађена нешто прије 16 часова.

Полиција је на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пронађена бомба

ручна бомба

РТВХБ

Кисељак

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