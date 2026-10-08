"О новом Савјету министара са онима који поштују дејтонску БиХ"

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић рекао је да ће СНСД о формирању новог Савјета министара разговарати са оним политичким опцијама које поштују Дејтонски споразум и желе да живе у дејтонској БиХ.
Он је додао да ће од проналаска тих партнера зависити и брзина формирања Савјета министара.
Амиџић, који је министар финансија и трезора у Савјету министара, изразио је незадовољство радом актуелног Савјета министара, те истакао да је то помоћни орган Предсједништва БиХ.
"Морамо да поштујемо Дејтонски споразум. Они који буду прихватили да је Савјет министара помоћни орган, и они који буду уважавали чињенице како је БиХ дефинисана у Дејтонском споразуму су нашу партнери за разговор. Када будемо имали те партнере, можемо да формирамо Савјет министара. Нама се нигдје не жури", рекао је Амиџић одговарајући на питања новинара у Бањалуци.
Он је додао да је актуелни сазив Савјета министара показао реалност БиХ, наводећи да бошњачки политичари желе унитарну БиХ.
"Они сматрају да су послије рата оштећени јер су Срби добили Србију, Хрвати Хрватску, Словенци Словенију, али они нису добили своју државу. С друге стране, моја жеља је да Република Српска буде самостална. Шта је ту спорно? Имам право да имам ту жељу. Али смо рекли да постоји наша спремност да живимо у Дејтонској БиХ", рекао је Амиџић, преноси Срна.
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