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Амиџић: Крњићева најава тужбе израз немоћи

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08.10.2026 10:19

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Фото: ATV

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да је најављена тужба бившег члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Зијада Крњића у вези са новим граничним прелазом у Градишци, израз немоћи.

"Зијанд Крњић је прошлост, тако да је и та његова тужба, што се мене тиче, прошлост. Драго ми је да таквих појединаца нема више у Управном одбору УИО. То су деструктивна лица", рекао је Амиџић.

Он је оцијенио да чињеница да је Крњић добио мандат за посланика у ФБиХ на недавно завршеним општим изборима говори у прилог томе да постоји подршка за деструктивне политике када је ријеч о овом ентитету.

"Тај човјек је нанио велику штету привреди и у Републици Српској и истој тој ФБиХ", нагласио је Амиџић.

Он је напоменуо да ће сада у БиХ постојати један гранични прелаз више, што ће допринијети да се промет робе убрза и у Српску и у ФБиХ.

Амиџић је рекао да је Крњићево понашање озбиљна поука за српски народ шта би било када би се одлучивање измјестило из Републике Српске.

Додао је да није осјетио мржњу док није почео да ради у Сарајеву, те да му је управо Крњић показао шта је мржња.

Управни одбор УИО БиХ усвојио је јуче на електронској сједници Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији, чиме су коначно створени сви неопходни кадровски и административни услови за несметан рад царинске службе на новом граничном прелазу Градишка Нови Мост - Горњи Варош, преноси Срна.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Зијад Крњић

тужба

Кривична пријава

УИО БиХ

ГП Градишка

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