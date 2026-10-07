Вукановић поново: Хтио сам да будем као Петар Кочић

Аутор:АТВ редакција
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Лидер странке Листа за правду и ред Небојша Вукановић не може да се помири са дебаклом на протеклим Парламентарним изборима.
Вукановић је, подсјетимо, одмах у недјељу навече осуо паљбу по народу и поручио грађанима Херцеговине да "забораве његов број".
Данас се поново огласио и вратио се у прошлост када је имао 26 година и рекао да је желио бити као Петар Кочић.
"Био сам млад када сам почео, имао 26 година, пун елана и енергије, па иако сам доживљавао тешке ударце, од избацивања из школе, гдје сам радио као професор, до судских прогона, напада на породицу, драконских казни и улазака у велике проблеме, као 2014. године. Све сам наставио и као посланик када сам ушао у Народну скупштину Републике Српске, желио сам бити истински народни трибун, као некад Петар Кочић, сасипати са скупштинске говорнице истину у лице корумпираним моћницима, доводити их до лудила", рекао је Вукановић којем је, испоставиће се, било мало скупштинска говорница па је пожелио фотељу члана Предсједништва БиХ.
Потом је опет распалио по гласачима који му ту фотељу нису дали.
"У психологији је давно описано да нажалост људи не цијене искреност и добронамјерност, лаку доступност и пожртвованост, сматрају то за слабост, цијене оне који су опасни, могу да им науде, који су недодирљиви, често бахати и арогантни, а то се најбоље видјело на посљедњим изборима и резултатима", каже, сада већ, бивши народни посланик Вукановић.
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