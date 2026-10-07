Врата Европске уније отворена, али не за БиХ

Аутор:Бранка Дакић
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Европска унија би у наредне четири године могла да добије нове чланице. Врата су отворена и по ономе што је објавила Европска комисија, добродошле су Црна Гора, Молдавија, Албанија и Украјина. БиХ није међу приоритетима.
Нису испуњене тражене реформе, али врата Европске уније нису затворена ни за БиХ, увјерен је Луиђи Сорека.
"Након недавних избора, формирање нових власти представља обновљену политику. Остваривање опипљивог напретка ка европској интеграцији требало би да буде кључни приоритет за новоосноване власти. Географски и историјски, БиХ је у срцу Европе. Њена будућност припада Европској унији", рекао је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у БиХ.
Срби нису народ којем можете европски пут подметнути као мустру за укидање Републике Српске. Цорека то није разумио, порука је Милорада Додика. Представља се као правник, а сам себе је дисквалификовао када је наметање закона прогласио владавином права.
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"Али, ми смо разумјели да је наводни европски пут био антисрпски пут. Да се под плаштом европских интеграција жељела дезинтегрисати Република Српска и направити унитарна БиХ. Зато да бисте са нама разговарали, прво морате почистити сав неред који сте направили, отклонити све аномалије које сте произвели. Морате се вратити на слово Дејтона, духови нас не занимају. Нама се не жури. Можемо сачекати сљедећи састав Европске комисије јер ова је показала апсолутну неспособност. Прво реформишите себе. Направили сте Европу неуспјешном, ми желимо у друштво успјешних", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Врата су отворена, али не значи и да је пут отворен. Пред БиХ још је много посла. Још нису усвојени ни европски закони, реформе нису спроведене, немамо главног преговарача, посла је на претек и све зависи од политичких договора. То у БиХ најтеже иде.
"Врата су отворена, али БиХ мора сама проћи кроз њих . То захтијева функционалне институције, политичку одговорност и конкретне резултате", рекао је Зијад Бећировић, директор Међународног института за блискоисточне и балканске студије.
Поруке из Европске комисије, али и оне из Делегације ЕУ у БиХ нису повољне за БиХ.
Изгледа да је битно само да се нешто прича и да сан прође, а јасно је да Европска унија не жели БиХ, став је Слободана Шоје.
"Ако вам кажу да не морате још бити чланица, али можете нешто друго радити, то је, отприлике знак да Европска унија не рачуна на вас, него ће вам дати да искоритите неке њене могућности. Другим ријечима, врло јадан ствар", каже Шоја, аналитичар.
Реалност је да су преговори домаћих политичара око европског пута БиХ на дугом штапу. У Федерацији БиХ декларативно се залажу за европски пут, али истовремено желе утицај међународног фактора и још много тога што није у складу са правилима европске заједнице. Одговорност за пропале преговоре ријетко када преузимају, већ је пребацују на Републику Српску. С друге стране, из Српске порука јасна – нећемо прихватити ништа што је на штету Републике Српске. Не журимо у Европску унију.
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