Додик честитао Раушу: Важан тренутак

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је Тобијасу Раушу из АфД избор за предсједника парламента Саксонија-Анхалта, оцијенивши да је то важан тренутак за политички живот Њемачке.
Додик је истакао да избора Рауша представља потврду воље грађана исказане на недавним изборима.
"Желим му успјех у обављању ове одговорне дужности и вјерујем да ће бити прилике за јачање сарадње и међусобног разумијевања", написао је Додик на Иксу.
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Посланик Алтернативе за Њемачку (АфД) Тобијас Ројш изабран је за предсједника парламента у покрајини Саксонија-Анхалт.
Ројш је добио већину гласова из новог сазива парламента у Магдебургу, мјесец дана након што је АфД однио побједу на покрајинским изборима.
Честитам Тобијасу Раушу из @AfD на избору за предсједника парламента Саксонијa-Анхалтa. Његов избор представља потврду воље грађана исказане на недавним изборима и важан тренутак за политички живот Њемачке.
Желим му успјех у обављању ове одговорне дужности и вјерујем да ће бити прилике за јачање сарадње и међусобног разумијевања.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 7, 2026
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