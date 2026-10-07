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Додик честитао Раушу: Важан тренутак

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07.10.2026 19:12

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Додик честитао Раушу: Важан тренутак
Фото: АТV

Предсједник Милорад Додик честитао је Тобијасу Раушу из АфД избор за предсједника парламента Саксонија-Анхалта, оцијенивши да је то важан тренутак за политички живот Њемачке.

Додик је истакао да избора Рауша представља потврду воље грађана исказане на недавним изборима.

"Желим му успјех у обављању ове одговорне дужности и вјерујем да ће бити прилике за јачање сарадње и међусобног разумијевања", написао је Додик на Иксу.

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Посланик Алтернативе за Њемачку (АфД) Тобијас Ројш изабран је за предсједника парламента у покрајини Саксонија-Анхалт.

Ројш је добио већину гласова из новог сазива парламента у Магдебургу, мјесец дана након што је АфД однио побједу на покрајинским изборима.

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Тагови :

Милорад Додик

АфД

Тобијас Рауш

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