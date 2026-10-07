Струка упозорава: Очекујемо још већу блокаду саобраћаја у Бањалуци

Аутор:Милица Марјановић
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Бањалучке саобраћајнице ових дана више личе на полигон него на уређене градске улице. Ко ће куда, када, и како проћи изгледа да је постало питање сналажљивости.
"Ја знам из ранијих времена овдје се могло проћи без проблема, без заустављања а сад мораш чекати, ризик је велики".
"Не знам шта би рекао, гужва је дјеца немају куда да пролазе ето видите и сами шта се дешава. Никада није било горе".
"Гужва општа и хаос".
"Ја сам у Бањалуци од '71 године ово никад овако није било стварно ово је ван памети сви су кренули са неким својим пројектима а загушили саобраћај".
"Све најгоре, све најгоре колапс је живи ја возим бицикл и идем бициклом и смета ми", кажу грађани.
Колапс је и за пјешаке. И они се сналазе - како безбједно прећи на другу страну улице. Радови на кружном току код Ауди сервиса пробили су све рокове.
Кружни код Ауди сервиса је отворен али су овдје гужве веће него икада, како ћу овдје проћи је управо питање које грађани Бањалуке себи постављају свакодневно.
Из Путева Српске кажу да ће до краја октобра све бити ријешено.
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"Неколико пута смо наилазили на проблеме у пројектној документацији од непредвиђене хидрофазе до сада ево јутрос су наишли на топловод који је тик испод коловоз а требао је бити на дубини од метар и по па се траже рјешења али биће ријешења, долази до непредвиђених ситуација што продужава радове али људи су притиснути на терену", рекао је Мирослав Јанковић, директор ЈП "Путеви" Републике Српске.
Саобраћајни стручњаци упозоравају на проблеме који слиједе у наредне 3 године. Уз 23 усвојена регулациона плана у строгом центру града очекује се још веће оптерећење саобраћаја.
"Ми не можемо очекивати рјешење саобраћајних гужви него и даље компликовање ако се зна да ће се у строгом центру идуће године градити многа стамбено пословна насеља ми ту очекујемо блокаду саобраћаја пораст је броја возила новорегистрованих у граду Бањалука сад је 101.000, идуће године биће 104-105.000", рекао је Миленко Јаћимовић, саобраћајни стручњак.
Док крај мјесеца не дође, возачима остаје да бирају- чекати у колони или тражити бржи пут кроз Бањалуку, уколико га уопште има.
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