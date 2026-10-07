Алармантно упозорење: 50 степени на Балкану

Аутор:АТВ редакција
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Србија постаје топлија и сувља, прелазна годишња доба су све краћа, а климатских екстрема је све више.
Утицаји медитеранске климе све су израженији, нарочито на југу и истоку земље, рекао је за "Блиц" Александар Ваљаревић, доктор геонаука и професор на Географском факултету.
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Истовремено, упозорава да се прелазна годишња доба убрзано губе, док се климатски екстреми појачавају.
"Улазимо у зону климатских екстрема, губимо прелазна годишња доба. То сам причао и прије пар година, то се дешава убрзано. Не треба сад да се плашимо, нећемо потпуно бити Медитеран. Међутим, имамо изузетно јаке продоре медитеранске климе, поготово исток и југ Србије. Када гледамо ту климатску класификацију прије педесетак година, она се потпуно промијенила. Ми смо учили у школама да је наша клима континентална, умјерено континентална, сад бих је овако назвао: умјерено-континентална и континентална у 80% територије, а 20% територије медитеранска, па чак и суптропска влажна. Значи, ближи смо Медитерану него Арктици", казао је Ваљаревић.
Професор упозорава да питање климатских промјена није само питање температуре, већ директно задире у најосновније потребе становништва – воду, храну и енергију. Због тога сматра да Србија мора озбиљније да се припреми за оно што би могло да услиједи.
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Говорећи о свом истраживању које се бави утицајем климатских промјена на становништво Србије до 2100. године, посебно је истакао питање прилагођавања државе новим условима.
На питање колико је Србија заштићена од климатских промјена, Ваљаревић наводи да Балкан није поштеђен.
Напротив, према његовом тумачењу података, овај дио Европе спада међу подручја у којима је повећање средњих температура посебно изражено.
"Када гледамо Балкан и Европу, Балкан је четврто жариште по повећању средњих температура ваздуха. Температура се у посљедњих 60 година повећала негдје 3,8. То оквирно може да буде и 6,7. Тако да и те како осјећамо. Не треба да слушамо господина Трампа. Разумијем зашто он воли своју државу, а ми треба да волимо нашу Србију. И морамо да радимо на адаптацији и на новом просторном адаптивном плану, нове културе. Морамо да видимо са којим ресурсима располажемо, какав је распоред вода, каква је количина подземних вода...", каже професор.
Ваљаревић је за "Блиц" говорио и о истраживању у којем је посматрао промјене водотокова на територији Србије кроз дужи историјски период.
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Према његовим наводима, резултати указују на велики број водотокова који су нестали, посебно међу краћим ријекама и притокама.
"Ако се овако настави са климатским екстремима, изгубићемо 25 одсто водотокова, односно притока. Свака четврта, која је краћа, пошто причамо о дужини од 20 километара. Једно истраживање које сам радио у часопису, објавио сам прије двије године – гледао сам ријеке, све с територије Републике Србије, три слива – и закључио сам да је негдје око 300 река нестало. Свака друга река која је краћа од 25 километара – не постоји. Гдје су те ријеке?", рекао је професор Ваљаревић.
Једна од важних ствари коју је професор објаснио јесте да проблем није нужно само у укупној количини падавина. Према истраживању које је поменуо, количина падавина током посљедњих 100 година није значајно промијењена, али се промијенио њихов распоред.
То значи да киша и снијег не падају више на исти начин и у исто вријеме као раније, што може да има озбиљне посљедице по водотокове и пољопривреду.
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"То је била заправо ниска количина падавина. Зато што су те ријеке потпуно зависне од кишног водног режима. Имамо два режима: кишни и сњежни. Овдје код нас, у већим градовима, урбанизација је други проблем. Ми морамо да радимо на више фронтова. Нисам свемогућ. Мислим да држава под хитно мора да направи један округли сто, да позове све научнике, све стручњаке који се баве анализом простора, да видимо шта нас чека у сљедећих 5, 10, 20, 50, па и 100 година", навео је.
Када је ријеч о томе шта нас чека током наредних зима, он каже да не очекује потпуно нестајање снијега, али сматра да више не треба рачунати на зиме какве су некада биле.
Његова процјена је да ће вријеме бити промјењиво, са смјенама топлијих и хладнијих периода, али да ће велике количине снега бити све рјеђе.
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"Ја вјерујем да ће ово бити цик-цак, тако ја то зовем. Имаћемо нешто снијега. Биће и топла зима и хладна зима, али не никако као прије. То је моје мишљење. Нема више оних зима са снијегом. Нема оних зима са снијегом од метра. Мислим да ће снијега мало више бити у градовима током фебруара. Нешто мало током децембра, а прве пахуље у новембру, по мом моделу", прогнозира Ваљаревић.
Он је говорио и о могућем сценарију за Србију до краја овог вијека. Нагласио је да је ријеч о сценарију који се очекује уколико се настави садашњи тренд климатских промјена, али је истовремено поручио да грађани не би требало да паниче.
"Ако се од 2100. године настави са оваквим трендовима, Србија ће имати 50 степени уобичајену температуру. Зиме ће бити потпуно благе и онда ће 45% територије да има нови климат. Међутим, не треба људи да се плаше. Мислим да можемо да се адаптирамо. Свака држава мора да има план и стратегију. Плаши ме ако држава нема план и стратегију. Мора под хитно да делује", сматра професор.
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Он је подсјетио и на високе температуре које су већ биљежене у Србији и оцијенио да оно што је раније било ријетко данас постаје важан сигнал за оно што би могло да слиједи.
Иако говори о великим промјенама које могу услиједити, Ваљаревић сматра да одговор не треба да буде страх, већ прилагођавање.
Као један од кључних проблема у градовима издваја недовољно зелених површина, односно урбаних шума.
Према његовим ријечима, потребно је промијенити начин на који се планирају градови и укључити различите стручњаке у доношење одлука о простору.
Као једно од рјешења за велике количине падавина које у кратком периоду могу да оптерете канализациону мрежу, професор предлаже формирање помоћних језера. Идеја је да она током обилних киша прихвате вишак воде, а да се вода касније користи током сушних периода.
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"Мислим да морамо да вратимо оријентациона језера, зато што то све Сингапур урадио, Хонгконг, Хо Ши Мин, гдје сам предавао у Вијетнаму, имају та језера. И онда кад нагло падне киша, пошто бетон не може да прими, она скупе кишу. Па онда, кад су сушни периоди, могу да ти врате ту воду за заливање. Ево, од те воде можемо да перемо улице. Од те воде из језера можемо да заливамо баште које имамо у Београду, цвијеће...", предлаже.
Према његовој процјени, таква језера, заједно са зеленим површинама и шумама, могла би да имају утицај и на температуру у градовима.
"Кад бисмо направили тај план са тим оријентационим језерима, ја вам кажем да би Београд имао 5-6 степени преко љета нижу температуру. Онда бисмо амортизовали апсолутно урбану климу", закључује.
Упркос упозорењима, професор не сматра да грађани треба да живе у страху од сваке временске појаве.
Србија, како наводи, има одређене географске предности и није изложена неким екстремима који погађају друге дијелове свијета.
Али то, наглашава, не значи да можемо да се опустимо, већ евентуалне посљедице треба ублажавати припремом, планирањем и прилагођавањем.
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