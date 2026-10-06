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Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

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06.10.2026 17:21

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Таблете могу да значе две различите ствари: чврсти облик лијекова у фармацији или преносиви рачунар са екраном осјетљивим на додир. Најчешће се односе на лијекове који се пију за лијечење различитих болести.
Фото: pexels/ Anna Shvets

Једно лице хоспитализовано је у Клиничком центру Црне Горе након што је више пута самоиницијативно користило препарат за мршављење.

Ријеч је о ретатрутиду, супстанци која је, према наводима пацијента, набављена путем интернета, а у фази је клиничког испитивања и није одобрена за јавну употребу, саопштено је из Клиничког центра Црне Горе.

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Пацијент је смјештен на Клиници за кардиологију, а љекари су појаснили да хоспитализација није директна посљедица примјене тог препарата, али да је његова употреба могла да допринесе погоршању здравственог стања.

Из Клиничког центра су навели да је додатни проблем што љекари немају поуздану информацију о саставу препарата који је пацијент користио.

Напоменули су да препарати који се набављају мимо легалних канала могу да буду непровјереног састава, квалитета и поријекла и да садрже супстанце које нису наведене на паковању.

Љекари апелују да грађани не користе ниједан лијек на своју руку, без претходног савјета и препоруке здравственог радника, без обзира на разлог због којег га узимају, преносе црногорски медији.

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Посебан опрез неопходан је када је ријеч о препаратима који нису регистровани и одобрени за употребу или се набављају путем друштвених мрежа, интернета и других нелегалних канала.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

болница

мршављење

лијекови

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