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Драган Стојковић Пикси пронашао нови посао?

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07.10.2026 18:25

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Драган Стојковић Пикси пронашао нови посао?
Фото: АТВ / Никола Лучић

Бивши селектор Србије Драган Стојковић Пикси, могао би да настави каријеру у САД.

Према информацијама које су се појавиле, за услуге славног фудбалера заинтересован је Лос Анђелес.

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Контакт је наводно успостављен, а тврди се и да су први преговори били успјешни, па се очекује да Пикси у наредном периоду крене пут Сједињених Америчких Држава и преузме клуб из МЛС лиге.

Лос Анђелес тражи новог тренера након што је Марк Дос Сантос добио отказ прије мјесец дана, а тим тренутно води Ћави Тамарит.

Пикси је пре годину дана напустио клупу Србије и од тада је без посла.

Лос Анђелес има још неколико имена на листи које разматра, али је утисак да је Пикси у предности и да је најближи договору. Требало би да пресуде преговори који ће се у наредним данима одиграти у САД.

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Стојковић је раније био повезиван са репрезентацијом Јужне Кореје. Такође се говорило да би могао да преузме египатски Замалек, али није дошло до сарадње.

Остаје да се види хоће ли Пикси договорити посао са Лос Анђелесом.

(Ало)

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Таг :

Драган Стојковић Пикси

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