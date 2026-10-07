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Нестао Требињац Рајко Бован, породица тражи помоћ

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07.10.2026 18:50

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Рајко Бован
Фото: Facebook

Рајко Бован (32), Требињац који живи у Београду, нестао је, а породица и пријатељи од понед‌јељка немају никакав контакт с њим.

Његов нестанак пријављен је Полицијској управи за град Београд.

Бован је рођен 1994. године у Требињу, а ријеч је о спортском раднику, џудо тренеру и хуманисти.

Годинама је везан за џудо. Био је члан Џудо клуба "Леотар" из Требиња, наступао на такмичењима и освајао медаље, а 2015. године положио је за мајсторски појас И ДАН.

Породица и пријатељи од понед‌јељка немају контакт с њим, а све који имају било какву информацију која би могла помоћи да Рајко буде пронађен позвали су да је што прије прослиједе полицији или његовој породици.

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Тагови :

Нестанак

Нестао Рајко Бован

Београд

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