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Враћа се температура од 30 степени, али стижу и пљускови

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07.10.2026 15:56

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Сунце
Фото: pexels/Luis Delgado

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити топло, вјетровито и промјењиво облачно вријеме уз температуру ваздуха и до 30 степени Целзијусових.

На југу и западу биће облачно, уз повремену кишу, на југу понегдје и уз јаче пљускове, а на сјеверу и истоку биће углавном суво и топло уз сунчане периоде и промјењиву облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Увече и наредне ноћи падавине ће јачати на западу и до наредног јутра ће се ширити ка истоку.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 14, на западу и југу и до 18 степени, а максимална од 23 до 30, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.

Дуваће умјерен до јак вјетар, јужних смјерова, док ће у Херцеговини и на западу повремено бити и олујних удара.

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