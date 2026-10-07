Враћа се температура од 30 степени, али стижу и пљускови

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити топло, вјетровито и промјењиво облачно вријеме уз температуру ваздуха и до 30 степени Целзијусових.
На југу и западу биће облачно, уз повремену кишу, на југу понегдје и уз јаче пљускове, а на сјеверу и истоку биће углавном суво и топло уз сунчане периоде и промјењиву облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
БиХ
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Увече и наредне ноћи падавине ће јачати на западу и до наредног јутра ће се ширити ка истоку.
Минимална температура ваздуха биће од седам до 14, на западу и југу и до 18 степени, а максимална од 23 до 30, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен до јак вјетар, јужних смјерова, док ће у Херцеговини и на западу повремено бити и олујних удара.
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