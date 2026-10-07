М:тел представља Мјесец Сигурног НЕТ-а: Активирајте Сигуран НЕТ без накнаде и сурфујте сигурно

Аутор:АТВ редакција
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Компанија М:тел данас је на Тргу Крајине у Бањалуци обиљежила почетак кампање Мјесец Сигурног НЕТ-а, посвећене подизању свијести о безбједнијем коришћењу интернета и заштити корисника од свеприсутнијих дигиталних пријетњи.
У центру пажње нашла се велика коцка представљена као поклон, са QР кодом који позива пролазнике да га скенирају. Међутим, иза наизглед примамљивог поклона крије се упозорење на неке од најчешћих опасности на интернету - лажне поруке које кориснике привлаче обећањем вриједних награда или различитим упозорењима, а затим од њих траже личне податке или друге информације које не би смјели дијелити.
„Интернет нам је донио огроман број могућности са којима долазе и одређени ризици. Колико таквих пријетњи има у нашем свакодневном дигиталном окружењу најбоље показују подаци м:тел услуге Сигуран НЕТ. Само у посљедњих 30 дана, Сигуран НЕТ је спријечио око 20 милиона потенцијално опасних активности“, рекао је Стефан Личина, шеф Службе за односе с јавношћу компаније м:тел и подсјетио да м:тел континуирано ради на подизању свијести о безбједности у дигиталном окружењу - кроз различите кампање, активности посвећене безбједности дјеце на интернету, едукацију корисника, али и свакодневно информисање јавности о пријетњама које нам доноси дигитални свијет.
„Током октобра, овај фокус додатно појачавамо, како бисмо што већем броју корисника скренули пажњу на ризике и показали како да интернет користе сигурније, посебно када је ријеч о нашим најмлађима”, истакао је Личина.
У оквиру кампање Мјесец Сигурног НЕТ-а, м:тел корисницима омогућава да активирају услугу Сигуран НЕТ без накнаде и користе је два мјесеца потпуно бесплатно.
Услуга је намијењена корисницима м:тел мобилне телефоније и кућног интернета, а осмишљена је као додатни слој заштите од различитих опасности на интернету, укључујући покушаје приступа злонамјерним и фишинг страницама.
Активација је једноставна и доступна путем апликација м:ГО и Мој м:тел, СМС поруком или путем сервиса Мој мени. Корисници услугу могу активирати и доласком у м:тел продајно мјесто, као и позивом Контакт центру на број 0800 50 000.
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