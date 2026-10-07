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РТС потврдио трагичну вијест: Познати водитељ преминуо од посљедица саобраћајне несреће

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07.10.2026 15:00

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РТС потврдио трагичну вијест: Познати водитељ преминуо од посљедица саобраћајне несреће
Фото: Pixabay

Редитељ и водитељ Слободан Ђукић преминуо је синоћ у 76. години од посљедица саобраћајне несреће, саопштила је његова породица, а потврдио јавни медијски сервис Србије (РТС).

Ђукић је био дугогодишњи помоћник главног уредника Првог програма Радио Београда и уредник Забавно-хумористичке редакције.

Највећи дио свог радног вијека провео је управо у Радио Београду, гдје је радио као аутор, уредник и водитељ познате емисије "Филм".

Режирао бројне емисије Радио Београда

Током каријере режирао је велики број емисија Забавно-хумористичке редакције. Међу њима су "Мозаик времена", јавна снимања емисије "Караван", серијал "Даровница" и "Радио који се види".

Слободан Ђукић био је и идејни творац и уредник хоризонтале ноћног програма Радио Београда 1.

Режију је завршио на Факултету драмских умјетности у Београду. Једно вријеме радио је као редитељ у Радио Сарајеву, а био је и гимназијски професор.

Вријеме и мјесто сахране Слободана Ђукића биће накнадно објављени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Слободан Ђукић

РТС

Саобраћајна несрећа

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