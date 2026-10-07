РТС потврдио трагичну вијест: Познати водитељ преминуо од посљедица саобраћајне несреће

Аутор:АТВ редакција
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Редитељ и водитељ Слободан Ђукић преминуо је синоћ у 76. години од посљедица саобраћајне несреће, саопштила је његова породица, а потврдио јавни медијски сервис Србије (РТС).
Ђукић је био дугогодишњи помоћник главног уредника Првог програма Радио Београда и уредник Забавно-хумористичке редакције.
Највећи дио свог радног вијека провео је управо у Радио Београду, гдје је радио као аутор, уредник и водитељ познате емисије "Филм".
Режирао бројне емисије Радио Београда
Током каријере режирао је велики број емисија Забавно-хумористичке редакције. Међу њима су "Мозаик времена", јавна снимања емисије "Караван", серијал "Даровница" и "Радио који се види".
Слободан Ђукић био је и идејни творац и уредник хоризонтале ноћног програма Радио Београда 1.
Режију је завршио на Факултету драмских умјетности у Београду. Једно вријеме радио је као редитељ у Радио Сарајеву, а био је и гимназијски професор.
Вријеме и мјесто сахране Слободана Ђукића биће накнадно објављени.
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