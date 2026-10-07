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Хоће ли цијене горива у Српској ускоро да падну?

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07.10.2026 10:47

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Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Фото: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске Ђорђе Савић изразио је наду да ће доћи до снижења цијена горива.

"Цијене ће зависити од дешавања на свјетском тржишту и геополитике" рекао је Савић за Срну и додао да се у овом тренутку не може причати о цијенама горива преко четири КМ по литру.

Он је навео да су цијене дизела у Републици Српској тренутно су нешто ниже у односу на крај септембра.

Савић је рекао да се цијене евродизела у Бањалуци крећу од 3,71 КМ до 3,81 КМ по литри.

"Цијена бензина је од 3,29 КМ до 3,45 КМ, према информацијама које ја имам. Цијене дизела су тренутно ниже за пет до 10 фенинфа по литру у односу на цијене које смо имали крајем септембра", нагласио је Савић.

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Тагови :

гориво

Дизел цијена

цијена

Република Српска

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