Млади плаћају наду у бољу будућност: Генерација Зед све чешће плаћа астрологе и тарот тумаче

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Када будућност дјелује неизвесно, неки млади људи не траже одговор само у саветима искуснијих или информацијама које су им бесплатно доступне. Све више њих плаћа персонализована тумачења, тарот, астрологију и друге духовне услуге, желећи да своје дилеме, страхове и важне животне одлуке сагледају из другачије перспективе.
Потреба младих да знају како будућност може да им изгледа створила је велико тржиште - америчка индустрија "видовњачких услуга" остварила је приход од 2,3 милијарде долара у 2025. години. Приход је током пет година растао просјечно 5,5 одсто годишње, док скоро половина жена од 18 до 49 година најмање једном годишње тражи савет од астролога, преноси "Форчен".
Велики дио овог тренда развија се на интернету, гдје тарот читачи и астролози кориснике привлаче објавама попут "Престани да скролујеш. Ова порука је за тебе". У таквим видео-снимцима се, на пример, тумачи тарот некоме ко је недавно раскинуо везу или се припадницима одређеног хороскопског знака нуди предвиђање да им је посао из снова надохват руке.
Овакви садржаји често делују као да су намењени управо особи која их гледа, али то није случајно: Кад корисник гледа, лајкује или дели видео записе о раскидима, вјероватније ће добијати још сличних тема.
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Тај феномен постао је и предмет шале на Инстаграму и ТикТоку, кроз поруку да неко иде код "таротерапеута" умјесто код терапеута јер му је потребна нада, а не дијагноза.
Људи не плаћају мистичне услуге зато што им недостају информације, већ зато што желе да неко протумачи шта оне значе баш за њих, сматра маркетинг истраживач Каидонг Ју. Персонализовано тумачење може им пружити осјећај да их неко слуша, помоћи им да боље разумију ситуацију у којој се налазе или да лакше сагледају различите могућности.
При томе, не морају нужно вјеровати да магија дјелује. У једном истраживању учесник је навео да су му предмети повезани са фенг шуијем повећали самопоуздање, иако нису променили његову срећу, док је други рекао да му тарот није дао конкретан одговор, али му је помогао да размисли о својим могућностима. Према Јуовом тумачењу, овакве праксе не морају да уклоне неизвесност, већ могу да помогну да се она лакше поднесе.
Занимљиво је да ова врста потраге за већим осећајем самосталности и контроле не значи нужно удаљавање од религије. Подаци су показали да се 33 одсто припадника генерације Зед изјашњава као религиозно, у поређењу са 18 одсто бејби бумера, 22 одсто генерације Икс и 19 одсто миленијалаца.
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Многи млади одрасли притом не бирају само један духовни пут, већ тврде да им комбинација цркве, астрологије и тарота може бити дио истог личног система вјеровања.
Зато за многе од њих плаћено читање тарота није замјена за религију или бесплатан хороскоп, већ још један духовни алат - а чак 57 одсто испитаника генерације Зед рекло је да су се окренули духовности како би осетили већу контролу над својом будућношћу.
Ипак, Ју упозорава да овакво увјеравање може постати штетно ако почне да замењује способност појединца да сам доноси одлуке. Са друге стране, за некога ко се осјећа немоћно, чак и мали симболичан корак може бити начин да лакше почне да се суочава са неизвесношћу.
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