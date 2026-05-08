Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

АТВ
08.05.2026 12:18

Предсједник Републике Српске
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку грађанима Републике Српске поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом у Другом свјетском рату.

"Дан побједе над фашизмом представља један од најзначајнијих датума у историји човјечанства и симбол је побједе слободе, правде и човјечности над фашистичким и нацистичким злом", рекао је Каран.

Истакао је да је то дан када је слободарски свијет показао снагу јединства, отпора и вјере у достојанство човјека, остављајући будућим генерацијама завјет да се зло фашизма никада и нигдје више не понови.

"Овај велики историјски датум подсјећа нас на огромне жртве антифашистичке борбе српског, слободарског народа, чији су животи уграђени у темеље слободнијег, праведнијег и хуманијег свијета. Њихова храброст, жртва и непокореност обавезују нас да чувамо истину о антифашистичкој борби и да његујемо културу сјећања као трајни темељ нашег националног и историјског идентитета", навео је Каран.

Поручио је да је наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма, да чувамо сјећање на хероје који су побиједили највеће пошасти 20. вијека и изборили слободу, мир и достојанство човјека, преноси РТРС

