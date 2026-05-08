Меморијални центар Српске основао Актив добровољних давалаца крви

АТВ
08.05.2026 12:47

Фото: Ustupljena fotografija

Колектив Меморијалног центра Републике Српске основао је Актив добровољних давалаца крви, са жељом да кроз хуманост, солидарност и лични допринос пружи подршку онима којима је помоћ најпотребнија.

Тим поводом, запослени у Меморијалном центру Републике Српске данас су организовано даровали крв, потврђујући да култура сјећања и одговорност према друштву не подразумијева само очување историјског памћења, већ и конкретна хумана дјела и бригу о заједници.

Оснивање Актива добровољних давалаца крви представља још једну потврду да Меморијални центар, осим своје институционалне и друштвене мисије, његује вриједности хуманости, заједништва и одговорности према народу и друштву.

Истовремено, Меморијални центар Републике Српске интензивно ради на припреми Свечане академије и отварању најсвеобухватније базе аудио-визуелних свједочанстава о страдању српског народа, као и на реализацији дригих меморијалних садржаја, саопштили су испред Меморијалног центра Републике Српске.

