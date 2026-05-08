Потписан споразум о пројектима за расељена лица и повратнике

Споразум о сарадњи у реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре у 18 локалних заједница гдје живе расељена лица и повратници, за шта ће бити издвојено 1.545.000 КМ, потписан је данас у Бањалуци.
Споразум су потписали министар за људска права и избјеглице у Савјету министара Севлид Хуртић, предсједник Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ Давор Чордаш и директор Фонда за повратак БиХ Срђан Шекара.
Хуртић је истакао да је важно да у локалним заједницама гдје живе расељена лица и повратници знају да се води рачуна о њиховим потребама.
"Укупан износ додијељених средстава за реализацију пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре за прошлу годину износио је 5.096.235 КМ, док укупна средства за пројекте електрификације износе 140.000 КМ", рекао је новинарима Хуртић након потписивања Споразума.
Он је навео да ће средства бити додјељења, међу осталим, општинама Језеро, Источни Дрвар, Јајце, Бугојно, Котор Варош, Мркоњић Град, Кнежево и Бужим.
Чордаш је нагласио да још увијек постоји велика потреба за обнову и изградњу инфраструктуре и да су ради тога значајна средства која ће добити локалне заједнице, те подсјетио да је у прошлој години за ове намјене било обезбијеђено више од 10 милиона КМ.
Шекара је рекао да је Фонд на располагању градовима и општинама да не би било формално-правних грешака приликом имплементације споразума.
Начелник општине Језеро Снежана Ружичић каже да ће 50.00 КМ бити употребљено за обнављање расвјете у два насеља у овој општини
