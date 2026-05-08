Logo
Large banner

Гагић: ВРС најзаслужнија за очување Српске

Аутор:

АТВ
08.05.2026 11:05

Коментари:

0
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић изјавио је да је Војска Републике Српске најзаслужнија за очување територије Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату и спречавање новог геноцида над

Гагић је рекао да је 12. мај, Дан Војске ВРС, један од најзначајнијих датума у историји Републике Српске.

Он је истакао да је ВРС била пресудан фактор у одбрани Републике Српске као јединог гаранта опстанка српског народа на подручју западно од ријеке Дрине.

"Република Српска, њене институције и сви грађани, осим сјећања на херојске дане и ратни пут ВРС, требају допринијети да се борци и чланови породица погинулих бораца осјећају достојанствено и уважено 12. маја, али и свих других дана у години и да буду задовољни грађани Републике Српске", навео је Гагић за Срну.

У бањалучкој касарни "Козара" поводом обиљежавање Дана Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и Дана ВРС у уторак, 12. маја, биће служен парастос погинулим борцима и цивилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата.

ВРС је формирана 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца. Погинуло је, према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 23.659 бораца.

Након 14 година постојања, Војска Републике Српске ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милован Гагић

Дан Војске ВРС

Република Српска

Одбрамбено-отаџбински рат

12. мај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додикове посјете Америци и Русији јачају позицију Српске

Република Српска

Додикове посјете Америци и Русији јачају позицију Српске

2 ч

2
Влада Републике Српске

Република Српска

"Уставни суд подређен ОХР-у и подрива уставни поредак БиХ"

3 ч

0
Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

Република Српска

Бејби бум: Српска богатија за 29 беба!

4 ч

0
Српска делегација стигла у Москву

Република Српска

Српска делегација стигла у Москву

5 ч

6

  • Најновије

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

12

12

Бакир Изетбеговић све извјеснији кандидат на изборима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner