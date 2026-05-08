Гагић: ВРС најзаслужнија за очување Српске

Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић изјавио је да је Војска Републике Српске најзаслужнија за очување територије Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату и спречавање новог геноцида над
Гагић је рекао да је 12. мај, Дан Војске ВРС, један од најзначајнијих датума у историји Републике Српске.
Он је истакао да је ВРС била пресудан фактор у одбрани Републике Српске као јединог гаранта опстанка српског народа на подручју западно од ријеке Дрине.
"Република Српска, њене институције и сви грађани, осим сјећања на херојске дане и ратни пут ВРС, требају допринијети да се борци и чланови породица погинулих бораца осјећају достојанствено и уважено 12. маја, али и свих других дана у години и да буду задовољни грађани Републике Српске", навео је Гагић за Срну.
У бањалучкој касарни "Козара" поводом обиљежавање Дана Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и Дана ВРС у уторак, 12. маја, биће служен парастос погинулим борцима и цивилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата.
ВРС је формирана 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца. Погинуло је, према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 23.659 бораца.
Након 14 година постојања, Војска Републике Српске ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук.
