У недјељу 8.000 корисника без струје!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Око 8.000 корисника у Угљевику и неколико насеља у Лопарама, као и насељу Пиперци и дијелу Сувог Поља у недјељу, 10. маја, неће имати струје због ремонта трафостанице "Модран", најављено је из "Електро-Бијељине".
Струје неће бити од 8.00 до 16.00 часова.
Радници "Електро-Бијељине" радиће ремонт и на далеководима "Нови Угљевик", "Коренита", "Мезграја", "Трнова", "Корај", "Суво Поље", "Сјевер" и "Богутово Село".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму