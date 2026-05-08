Путин честитао Дан побједе страним лидерима

АТВ
08.05.2026 11:55

Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Руски предсједник Владимир Путин упутио је честитке поводом Дана побједе лидерима Азербејџана, Јерменије, Бјелорусије, Казахстана, Киргизије, Таџикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазије и Јужне Осетије, саопштено је из Кремља.

У саопштењу се наводи да је честитка упућена поводом 81. годишњице побједе у Великом отаџбинском рату.

Путин је захвалио ветеранима и учесницима у борбама на домаћем фронту из страних земаља и додао да је побједа над нацистичким освајачима остварена уз велику цијену и страдања.

