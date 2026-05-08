Драма у Какњу: Оштећен громобран који у себи има радиоактивни садржај

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Какњу се одвијала права драма када је услијед рушења зграде дошло до оштећења громобрана који у себи има радиоактивни садржај.
Обавијештена је Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност чији су представници изашли на терен и извршили увиђај, те наложила обустављање радова на овим објектима.
Хроника
Дјечак преминуо у болници у Приједору, испитује се узрок смрти
"Дана, 07.05.2026.године, услијед рушења-уклањања зграде некадашњег предузећа „Рудстрој“ у улици Рударка дошло је до дјелимичног обрушавања и оштећења громобрана који у себи има радиоактивни садржај. Обавијештена је Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност чији су представници изашли на терен и извршили увиђај, те наложила обустављање радова на овим објетима који су у посједу Адиса Делибашића, власника фирме „ДЕЛИ ПРОМ“ д.о.о. Какањ, Рударска 8B, 72 240 Какањ, до безбједног уклањања поменутог громобрана", обавијестила је Федерална управа цивилне заштите.
Обзиром на наведено и ради отклањања непосредне опасности по људе потребно је да надлежна Инспекција подузме мјере на инсталирању видео надзора и покривању круга и зграде објекта бивше фирме Рудстрој д.о.о. Какањ, Рударска bb, која је у посједу Адиса Делибашића, власника фирме „ДЕЛИ ПРОМ“ д.о.о. Какањ, Рударска 8B, 72 240 Какањ, ради спречавања уласка људи у круг зоне зрачења, док се не успоставе друге сигурносне мјере или објекат уклони и радиоактивни громобран измјести сходно законским процедурама.
Свијет
Америка упалила аларм: Активирани хитни центри због хантавируса!
Инспектор је усмено, а и путем службене забиљешке, власника упутио и наложио мјере за уклањање громобрана, што ће наложити и Рјешењем. Општински инспектор, уз обуставу радова, наложио је и исходовање одобрења за уклањање грађевине власнику, а Служба цивилне заштите је писмено од опћинске инспекције и ПС Какањ тражила појачан надзор над објектом, како би спријечили боравак људи или евентуално отуђење громобрана. Према мјерењу Државног инспектора радијација се очитава у малој мјери непосредно уз објекат и нема потребе за евакуацијом и блокадом ширег подручја, а биће постављене табле уз објекат са знаком за радијацију. Служба цивилне заштите Општине Какањ ће и у наредном периоду наставити пратити активности везане за спорни громобран и о свим евентуалним промјенама правовремено ћемо Вас обавијестити.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 седм0
Друштво
1 мј0
Друштво
1 мј0
Република Српска
2 мј0
Најновије
12
38
12
23
12
21
12
18
12
15
Тренутно на програму