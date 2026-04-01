Линта: БиХ и Србија да траже обуставу радова на одлагалишту радиоактивног отпада

Извор:

СРНА

01.04.2026 21:22

Фото: Танјуг/АП

БиХ и Србија заједно треба да захтијевају од европских и међународних институција да принуде Хрватску да обустави радове на изградњи Центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори код Двора на Уни и спријече могуће катастрофалне посљедице по становништво обје државе, рекао је Срни предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.

Коментаришући информацију да се на Трговској гори равна терен за градњу одлагалишта радиоактивног отпада и да је срушено осам објеката, Линта је рекао да то говори да Хрватска не одустаје од своје опасне намјере, иако не би смјела да ради ништа прије завршетка студије утицаја на животну средину.

- Кључно је да Србија и БиХ хитно траже прекид свих радова. Треба инсистирати на томе да Хрватска тиме крши међународне конвенције у вези са процјеном утицаја на животну средину преко државних граница - истакао је Линта.

Он је рекао да је потребно стално упозоравати да би изливање отпада са те локације у Уну довело у непосредну опасност житеље општине Нови Град и 250.000 људи у сливу те ријеке, а у могућу и грађане Србије.

- Та локација удаљена је око 800 до 1.000 метара ваздушне линије од извора воде са којег се снабдијева око 15.000 становника општине Нови Град. Било би угрожено и становништво у сливу Уне на подручју 13 општина. А, ако би се отпад из Уне улио у Саву, катастрофа би могла да погоди и људе у Србији - објаснио је Линта.

Он сматра да је зато јако важно да се у рјешавање овог проблема укључе Влада Србије и Министарство за заштиту животне средине.

Линта је подсјетио да је због тога недавно упутио писмо ресорном министру Сари Павков, у којем је указао на резултате анализа обављених у БиХ и на потенцијално огромне посљедице од катастрофе до које би дошло у случају изливања отпада.

- Хрватска је прије три године имала обавезу да уради студију утицаја на животну средину, али то није учинила. БиХ је доста активно радила на томе. Према овим анализама, ако би дошло до катастрофе, то би Савом, у коју би се улило из Уне, могло доћи и до Београда, због чега треба да реагује и Влада Србије - нагласио је Линта.

Према његовом мишљењу, неопходно је да стручна јавност у БиХ и у Србији сагледа све посљедице и ризике од изливања отпада са локације Черкезовац, а да након тога ове земље заједно то предоче ЕУ и апелују на њу и њене институције да Хрватска обустави пројекат док не заврши студију утицаја на животну средину.

- Ту студију Хрватска би морала да достави не само општини Двор као дијелу хрватске државе, него и надлежним институцијама у БиХ, али и у Србији, којој потенцијално пријети опасност - истакао је Линта.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори у општини Двор, на самој граници са БиХ.

Miodrag Linta

Trgovska gora

Прочитајте више

Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

Регион

Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

4 д

0
Двије особе ухапшене због подметања пожара на више возила у дворишту школе

Хроника

Двије особе ухапшене због подметања пожара на више возила у дворишту школе

4 д

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Техеран демантовао да је тражио примирје

4 д

0
Шокантни резултати студије: Вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље

Здравље

Шокантни резултати студије: Вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље

4 д

0

Више из рубрике

На локацији Черкезовац равна се терен: Припреме за изградњу депоније радиоактивног отпада у току

Друштво

На локацији Черкезовац равна се терен: Припреме за изградњу депоније радиоактивног отпада у току

4 д

0
Добре вијести за 6.000 пензионера у Српској

Друштво

Добре вијести за 6.000 пензионера у Српској

4 д

1
За Горанов корак

Друштво

За Горанов корак

4 д

0
Сутра ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

Друштво

Сутра ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

