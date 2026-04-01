Техеран демантовао да је тражио примирје

Извор:
СРНА
Коментари:0
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Бакеи демантовао је да је његова земља затражила примирје од САД.
Бакеи је одбацио наводе предсједника САД Доналда Трампа као "лажне и неосноване", пренио је АФП.
Техеран инсистира да тренутно нема преговора о окончању рата и током дана је извршио нове ракетне нападе на Израел и земље у Персијском заливу које су савезнице САД.
Свијет
Трумп најавио крај рата, цијене нафте одмах пале
Трамп је раније саопштио да је нови ирански лидер затражио примирје и да ће Вашингтон то размотрити "када Ормуски мореуз буде отворен, слободан и чист".
Трамп није прецизирао о ком иранском лидеру је ријеч.
Тренутно на програму