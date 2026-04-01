Техеран демантовао да је тражио примирје

СРНА

01.04.2026 20:25

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Бакеи демантовао је да је његова земља затражила примирје од САД.

Бакеи је одбацио наводе предсједника САД Доналда Трампа као "лажне и неосноване", пренио је АФП.

Техеран инсистира да тренутно нема преговора о окончању рата и током дана је извршио нове ракетне нападе на Израел и земље у Персијском заливу које су савезнице САД.

Трумп најавио крај рата, цијене нафте одмах пале

Трамп је раније саопштио да је нови ирански лидер затражио примирје и да ће Вашингтон то размотрити "када Ормуски мореуз буде отворен, слободан и чист".

Трамп није прецизирао о ком иранском лидеру је ријеч.

