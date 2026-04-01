Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

Поручио је да би земље које зависе од нафте и гаса са Блиског истока требало саме да обезбиједе пролаз кроз тај поморски правац. Земље попут Кине и Француске ће се "саме побринути за себе", рекао је Трамп, пренио је Си-Би-Ес.

- Шта ће се десити са мореузом - ми нећемо имати никакве везе са тим - рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету,

Истакао је да ће америчке снаге окончати операције у Ирану "врло брзо", наговијестивши рок од двије до три недјеље.

- Сада довршавамо посао. Мислим да ћемо га завршити за двије недеље или можда неки дан касније. Желимо да уништимо све што имају - рекао је Трамп.

На питање новинара како намјерава да врати цијене нафте на нивое од пре сукоба са Ираном, Трамп је одговорио: "Све што треба да урадим јесте да напустим Иран - и то ћемо учинити врло брзо. Онда ће цијене нагло да падну", рекао је Трамп.

Трамп је додао и да САД и Иран размјењују поруке путем посредника и да је могуће да ће двије земље постићи договор прије поменутог рока, иако Иран негира да се воде директни преговори.

У међувремену, прес секретар Бијеле куће Керолајн Ливит најавила је да ће Трамп вечерас пружити важне нове информације о Ирану, не прецизирајући о каквим је информацијама ријеч.