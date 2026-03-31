Светислав Пешић иде у пензију

АТВ
31.03.2026 22:58

Светислав Пешић иде у пензију
Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Шеф стручног штаба Кошаркашког клуба "Бајерн" Светислав Пешић изјавио је вечерас да на крају сезоне завршава тренерску каријеру.

Пешић је рекао да ће увијек бити укључен у кошарку, држати предавања и слично, али да више неће бити главни тренер.

"Знам да ми људи неће веровати када кажем да се повлачим, али после ове сезоне, стварно је доста", рекао је Пешић за њемачки "Цајт".

Пешић је крајем прошле године преузео "Бајерн", клуб који је тренирао и од 2012. до 2016. године.

Он је додао да не би прихватио да тренира ниједан други клуб, али да се са "Бајерном" идентификује сто одсто.

Пешић /76/ је тренирао и "Босну", "Албу", "Келн", "Барселону", "Виртус" из Рима, "Ђирону", "Динамо" из Москве, "Црвену звезду", "Валенсију", као и репрезентације Немачке, Југославије и Србије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

